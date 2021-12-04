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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لكزس ROV تتحدى الطرق الوعرة .. صور

لكزس روف ROV تتحدى
لكزس روف ROV تتحدى الطرق الوعرة

كشفت شركة ليكزس عن سيارة ROV الترفيهية الجديدة والمخصصة للسير على الطرق غير السريعة، وصعود المنحدرات وخوض المغامرات بمفهوم غير تقليدي، والتي تأتي بمفاهيم جديدة ومختلفة كلياً بسبب محركها الذي يعمل بغاز الهيدروجين.

لكزس روف تتحدى الطرق الوعرة

 

تستمد سيارة ليكزس ROV قوتها من محرك بسعة 1000 سي سي يوفر أداء جيد للمحرك حسب كلام الشركة، بالإضافة لكونها سيارة صديقة للبيئة لا تقوم باخراج أي انبعاثات ضارة باستثناء الانبعاثات الناتجة عن احتراق زيت المحرك، ولم تكشف الشركة عن القوة التي يولدها المحرك.

جاءت سيارة ليكزس ROV من الخارج بتصميم خارجي رياضي مميز يشبهه نمط تصميم سيارات ليكزس، وهيكل صلب بلون برونزي مائل للون الأسود الذي تم تطويره خصيصاً للمشروع الجديد، بينما جاءت من الأمام بمقدمة هجومية تحمل طابع السيارات الرياضية.

وستتوفر سيارة ليكزس ROV مزودة بشبكة معدنية نحيفة ممتدة بعرض مقدمة السيارة، بالإضافة لنظام التعليق الجديد المطور خصيصاً لها، وغطاء نظام التعليق المتصل بخزانات الهيدروجين المثبتة في الجزء الخلفي عالية الضغط من أجل حماية الأجزاء الوظيفية للسيارة.، وجاءت نسبة قياساتها بطول 3.1 أمتار وعرض 1.7 متر، بينما بلغ ارتفاعها عن الأرض 1.8 متر.

صُممت مقصورة سيارة ليكزس ROV من الداخل حسب نظام تصميم سيارات ليكزس الشهير والمعروف باسم TAZUNA الذي يأتي في أغلب سياراتها، ويوفر هذا النوع من التصميم راحة كبيرة بفضل تنجيد الجلد الصناعي شديد التحمل.

ليكزس سيارة ROV سيارة ROV الترفيهية شركة ليكزس ROV

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