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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سبب النكسة.. جماهير تونس تهاجم فرجاني ساسي بعد الخسارة أمام سوريا

ساسي وفاروق بن مصطفى
ساسي وفاروق بن مصطفى

تغلب منتخب سوريا على نظيره التونسي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات فى بطولة كأس العرب.

 

وتستضيف ملاعب الدوحة فى قطر منافسات بطولة كأس العرب التى بدأت منذ يوم 30 نوفمبر الماضى ويستمر حتى يوم 18 مارس الجاري.

 

هدف المباراة الأول للمنتخب السورى سجله أوليفر قسكو في الدقيقة الرابعة عن طريق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، فشل فاروق بن مصطفى حارس مرمى منتخب تونس في التصدي لها وتسكن الشباك نسور قرطاج.

 

وتحصل محمد علي بن رمضان لاعب منتخب تونس على البطاقة الحمراء في آخر دقائق الشوط الأول بعد قيامه بضرب لاعب منتخب سوريا بالكوع.

 

وفي الشوط الثاني، سجل محمد عنز الهدف الثاني لمنتخب سوريا في الدقيقة 47، مؤكدًا انتصار بلاده على نظيره منتخب تونس فى إطار الجولة الثانية ببطولة كاس العرب.

 

ويعتبر حنبعل المجبري صاحب الـ  18 عاما نجم منتخب تونس الوحيد الذي أثنت عليه الجماهير التونسية في مباراة منتخبها أمام المنتخب السوري والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين للاشيء.

 

هجوم على ساسي وبن مصطفى

 

فيما شنت جماهير نسور قرطاج هجوما عنيفا ضد بقية اللاعبين خاصة فرجاني ساسي الذي قدم مردودا سيئا خلال مشاركته فى مباراة منتخب بلاده أمام نظيره منتخب سوريا فى بطولة كأس العرب.

 

ووجهت الجماهير التونسية إتهامات إلى الثنائى فرجاني ساسي وفاروق بن مصطفى حارس المرمى بأنهما سبب النكسة والخسارة أمام منتخب سوريا وحملت فاروق بن مصطفى مسؤلية الهدفين اللذان سكنت شباكه لسرحانه وعدم تركيزه.

 

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب سوريا لـ 3 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد منتخب تونس عند نفس الرصيد من النقاط في المركز الثاني فى بطولة كاس العرب.

 

وكان حقق منتخب نشامي الأردن أولى المفاجآت بعد فوزه على نظيره منتخب السعودية بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء الماضي على ملعب "المدينة التعليمية"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة فى دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس العرب، التى تستضيفها قطر حتى يوم 18 ديسمبر الجارى.

 

 

 

منتخب سوريا كأس العرب منتخب تونس فرجاني ساسي فاروق بن مصطفى

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