مؤلف موسيقي احتفالية طريق الكباش: أخدنا عينة بسيطة من لحن أغنية الأقصر بلدنا

قال المؤلف والموزع الموسيقي أحمد الموجي، والمشارك فى إحتفالية طريق الكباش، إنه لم يكن هناك لحن فرعوني عندما قام بالموسيقي خلال الإحتفالية، معقبا: “اللي كان موجود هي الألات، وجرب عازف ناى شهير حاجة من تلك الألات وأكتشف الأبعاد بتاعتها”.

وأضاف أحمد الموجي، خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه عندما قام العازف بالتعرف على الألة الفرعونية أكتشف أنها قريبة جدا من الناي المصري الموجود حاليا، ومن خلال هذا تم محاولة استدعاء ما تم سماعه إلى مخزون فني وشرقي ومصري.

وتابع أحمد الموجي: “كنا عايزين نعمل لحن يفهمه الأجنبي، وفى نفس الوقت يكون محتفظ بالهوية المصرية الخاصة به، إلى جانب إضافة بعض الإيقاعات والتركيبات الإفريقية”.

وأشار إلى أن جميع المقطوعات التي قام بتأليفها خلال الاحتفالية الأقرب لقلبه، خاصة المقطع الرئيسي التي يغنيها الكورال من بداية الموكب لنهايته، متابعا: “أخدنا عينة بسيطة خالص من لحن أغنية الأقصر بلدنا وعملنا منها امتداد ونفضل نلمح بيها”.

وأفاد أنه تم تأليف المقطوعات خلال الاحتفالية فى 20 يوم فقط، لافتا إلى أنه لم يكن هناك وقت أبدا.