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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في حب حميد الشاعري.. أكرم حسني برفقة محمد منير وهشام عباس

حميد الشاعري ومحمد
حميد الشاعري ومحمد منير وهشام عباس وأكرم حسني

شارك الفنان أكرم حسني صورا مع عدد من نجوم الفن، من أجواء الاحتفال بعيد ميلاد الفنان حميد الشاعري، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب أكرم حسني: “في حب حميد الشاعري”.

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بحضور الكينج.. أكرم حسني يفاجئ حميد الشاعري في عيد ميلاده

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واحتفل الفنان حميد الشاعري، بعيد ميلاده الذي أعده الفنان أكرم حسني كمفاجأة لـ حميد الشاعري وذلك بحضور نجوم الفن.

 

وحرص عد كبير من نجوم الفن علي الحضور أبرزهم الكينج محمد منير، والفنان أحمد فهمي، والفنان هشام عباس، والموزع نادر حمدي، والشاعر تامر حسين، والمطرب مصطفى شوقي، والملحن عزيز الشافعي، والفنان أحمد الشامي وغيرهم من نجوم الغناء.

 

ونشر أكرم حسني، مقطع فيديو ساخر عبر حسابه الشخصي بموقع Instgtam يظهر من خلاله وهو يرقص على ألحان أغنية الشاعري "حلال عليك"، ليوجه له رسالة تهنئة قائلاً: "رسالة إلى رائد موسيقى الجيل، بحبك وكل سنة وأنت طيب".

 

وحققت أغنية "الأفلام" التي غناها الكابو حميد الشاعري، والمهداة إلى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ٤٣، ما يزيد عن ٦ ملايين مشاهدة منذ طرحها قبل مرور أسبوع على طرحها، وعرضها خلال حفل افتتاح المهرجان.
 
وعرضت الأغنية خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولاقت اشادات كبيرة وترحيب من الحضور الذين تفاعلوا معها بقوة خلال عرضها، وصفقوا تصفيق حاد في قاعة العرض لما قدمته  أغنية "الأفلام" من وصف دقيق لعالم السينما وصناعة الأفلام.

محمد منير الفنان اكرم حسني نجوم الفن احمد فهمي احمد الشامي عزيز الشافعي تامر حسين حميد الشاعرى هشام عباس

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