تقرير أوزان .. إجراء صارم من كارتيرون ضد لاعبي الزمالك فى الدوري

كلف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك الجهاز المعاون بإعداد تقرير عن أوزان لاعبي الفارس الأبيض خلال فترة التوقف لبطولة الدورى الممتاز.

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون من معاونيه ضرورة استغلال فترة التوقف الإجباري للمسابقة المحلية فى الوقوف على أوزان لاعبى الفريق الأول.



ويرغب الفرنسي باتريس كارتيرون فى الوقوف على أوزان اللاعبين لتحديد البرنامج البدنى الذى سيخضع له كل لاعب فى الفترة الحالية من أجل استعادة اللياقة البدنية.

وعاد الفرنسي باتريس كارتيرون إلى القاهرة قادمًا من دبى بعدما قضى إجازة قصيرة فى الإمارات ومنح عناصر الفارس الأول راحة سلبية لمدة 6 أيام.

أزمة شيكابالا

كان الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية "etc" أكد أن سبورتنج لشبونة البرتغالي يفصله 8 أيام عن الحصول على حكم صارم ضد الزمالك في محكمة كاس.



ويحق لسبورتنج الحصول على مليون و200 ألف دولار من الزمالك قيمة غرامة النادي في قضية شيكابالا لاعب الفريق.



وتنتهي المهلة المحددة للزمالك يوم 10 ديسمبر الجاري وحال عدم الحصول على حكم سيتم إيقاف القيد على النادي لفترة ثالثة، ولم يحصل النادي البرتغالي على مستحقاته حتى الآن.

وفي سياق متصل لجأ محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر للدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك بسبب الإصابة التي تعرض لها الحارس في مباراة فريقه أمام إنبي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وخضع حارس مرمى فيوتشر لفحص طبي في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف رئيس الجهاز الطبي للفريق الأبيض.



وكان الزمالك أعار جنش في بداية الموسم الحالي لنادي فيوتشر الصاعد حديثا لدوري الأضواء، وشارك اللاعب في المباريات بصورة أساسية مع فريقه الجديد، قبل أن يتعرض لإصابة قوية في وجه القدم، خلال مباراة إنبي في الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.



واستأنف الفارس الأبيض تدريباته عصر امس الجمعة على ملعب النادي استعدادا للقاء المقاولون العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المقرر لها يوم ٢١ ديسمبر المقبل، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة أسبوع عقب الانتهاء من مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري



الجدير بالذكر أنه يحق لأشرف بن شرقي التوقيع لأي ناد مجانا في يناير المقبل وينتقل له في شهر يونيو القادم بعد نهاية عقده مع الزمالك.



