عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملك موسى تكشف تطورات ملف تجديد أشرف بنشرقي مع الزمالك

اشرف بنشرقي
اشرف بنشرقي

كشفت الإعلامية ملك موسي بموقع صدي البلد الإخباري اخر المستجدات حول ملف تجديد المغربي أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك .

 

واكدت ملك موسي خلال تصريحات تليفزيونية أن مجلس إدارة القلعة البيضاء ينتظر عودة أشرف بن شرقي للقاهرة عقب انتهاء بطولة كأس العرب، من أجل حسم ملف التجديد، وتقديم عرض جيد للاعب .


وأشارت أنه سيكون هناك جلسة وحيدة فقط لحسم الأمر سواء بالموافقة على التجديد أو تقديم الشكر له علي الفترة الماضية خلال تواجده مع فريق الكرة .

 

وقال عموتة المدير الفني للمنتخب المغربي فى وقت سابق ، خلال تواجده في البطولة العربية: أن أشرف بن شرقي من اللاعبين المهمين في المنتخب المغربي، و دربته في الوداد وبإمكانه الانتقال لفريق كبير خلال الفترة المقبلة رغم أنه يلعب لفريق بقيمة نادي الزمالك.

 

أزمة شيكابالا 

 

كان الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية "etc" أكد أن سبورتنج لشبونة البرتغالي يفصله 8 أيام عن الحصول على حكم صارم ضد الزمالك في محكمة كاس.
 

ويحق لسبورتنج الحصول على مليون و200 ألف دولار من الزمالك قيمة غرامة النادي في  قضية شيكابالا لاعب الفريق.


وتنتهي المهلة المحددة للزمالك يوم 10 ديسمبر الجاري وحال عدم الحصول على حكم سيتم إيقاف القيد على النادي لفترة ثالثة، ولم يحصل النادي البرتغالي على مستحقاته حتى الآن.

وفي سياق متصل لجأ محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر للدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك بسبب الإصابة التي تعرض لها الحارس في مباراة فريقه أمام إنبي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


وخضع حارس مرمى فيوتشر لفحص طبي في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف رئيس الجهاز الطبي للفريق الأبيض.


وكان الزمالك أعار جنش في بداية الموسم الحالي لنادي فيوتشر الصاعد حديثا لدوري الأضواء، وشارك اللاعب في المباريات بصورة أساسية مع فريقه الجديد، قبل أن يتعرض لإصابة قوية في وجه القدم، خلال مباراة إنبي في الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.


و يستأنف الأبيض تدريباته عصر اليوم الجمعة على ملعب النادي استعدادا للقاء المقاولون العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المقرر لها يوم ٢١ ديسمبر المقبل، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة أسبوع عقب الانتهاء من مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري


الجدير بالذكر أنه يحق لأشرف بن شرقي التوقيع لأي ناد مجانا في يناير المقبل وينتقل له في شهر يونيو القادم بعد نهاية عقده مع الزمالك.

 

أشرف بن شرقي الزمالك كأس العرب لشبونة شيكابالا

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك| شيكابالا يواصل برنامجه البدني .. ورزاق سيسيه يقترب من العودة

مدرب الدحيل يكشف حقيقة اقتراب بنشرقي ومعلول من الانضمام للفريق

ترشيحاتنا

عمر كمال بعد أزمته مع النقابة: ربنا كريم ومش رايد حد يشمت فيا

المخابرات الأمريكية: روسيا تخطط لهجوم عسكري على أوكرانيا

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

محمد بركات لـ كيروش: الجمهور المصرى طماع وتصريحات لقاء لبنان غير مقبولة

ياسمين عبد العزيز تمزح مع زوجها أحمد العوضي..والجمهور: لقد وقعت في الفخ

اليوم.. الدستورية تنظر دعوى الفصل فى اختصاص المحاكم العمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

موجة أمطار جديدة وعواصف ترابية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

سيف زاهر يفجر مفاجآة عن رحيل كهربا عن الأهلي وإعارة محمد شريف للسعودية

أول تعليق من وكيل الموسيقيين على أغنيتيّ " شيماء وأسماء" ..فيديو

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

طقس اليوم ..نوة قاسم تضرب الإسكندرية بشدة|وخبير يوجه رسالة عاجلة لأهالي المدينة

نوة قاسم تبدأ خلال ساعات بالإسكندرية| والأرصاد تحذر من الطقس غدا: عواصف ترابية وأمطار

أم ترمي ابنها في الشارع وتغلق الهاتف في وجه عمرو الليثي لرفضها حل المشكلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

صاحب «مصر يا أخت بلادي يا شقيقة».. لماذا عشق الكابلي الزعيم عبد الناصر؟

فيديو

نظرات الشك والإهانة.. قصة فتاة حامل في شهر بعد أسبوعين من الزواج

انتصار مصري للقدس والجولان.. القاهرة تضرب خطة تل أبيب 2050|فيديو

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

استغاثة كارمن سليمان وزوجها.. وطلاق شيرين يتصدران التريند |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ