ملك موسى تكشف تطورات ملف تجديد أشرف بنشرقي مع الزمالك

كشفت الإعلامية ملك موسي بموقع صدي البلد الإخباري اخر المستجدات حول ملف تجديد المغربي أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك .

واكدت ملك موسي خلال تصريحات تليفزيونية أن مجلس إدارة القلعة البيضاء ينتظر عودة أشرف بن شرقي للقاهرة عقب انتهاء بطولة كأس العرب، من أجل حسم ملف التجديد، وتقديم عرض جيد للاعب .



وأشارت أنه سيكون هناك جلسة وحيدة فقط لحسم الأمر سواء بالموافقة على التجديد أو تقديم الشكر له علي الفترة الماضية خلال تواجده مع فريق الكرة .

وقال عموتة المدير الفني للمنتخب المغربي فى وقت سابق ، خلال تواجده في البطولة العربية: أن أشرف بن شرقي من اللاعبين المهمين في المنتخب المغربي، و دربته في الوداد وبإمكانه الانتقال لفريق كبير خلال الفترة المقبلة رغم أنه يلعب لفريق بقيمة نادي الزمالك.

أزمة شيكابالا

كان الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية "etc" أكد أن سبورتنج لشبونة البرتغالي يفصله 8 أيام عن الحصول على حكم صارم ضد الزمالك في محكمة كاس.



ويحق لسبورتنج الحصول على مليون و200 ألف دولار من الزمالك قيمة غرامة النادي في قضية شيكابالا لاعب الفريق.



وتنتهي المهلة المحددة للزمالك يوم 10 ديسمبر الجاري وحال عدم الحصول على حكم سيتم إيقاف القيد على النادي لفترة ثالثة، ولم يحصل النادي البرتغالي على مستحقاته حتى الآن.

وفي سياق متصل لجأ محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر للدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك بسبب الإصابة التي تعرض لها الحارس في مباراة فريقه أمام إنبي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وخضع حارس مرمى فيوتشر لفحص طبي في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف رئيس الجهاز الطبي للفريق الأبيض.



وكان الزمالك أعار جنش في بداية الموسم الحالي لنادي فيوتشر الصاعد حديثا لدوري الأضواء، وشارك اللاعب في المباريات بصورة أساسية مع فريقه الجديد، قبل أن يتعرض لإصابة قوية في وجه القدم، خلال مباراة إنبي في الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.



و يستأنف الأبيض تدريباته عصر اليوم الجمعة على ملعب النادي استعدادا للقاء المقاولون العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المقرر لها يوم ٢١ ديسمبر المقبل، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة أسبوع عقب الانتهاء من مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري



الجدير بالذكر أنه يحق لأشرف بن شرقي التوقيع لأي ناد مجانا في يناير المقبل وينتقل له في شهر يونيو القادم بعد نهاية عقده مع الزمالك.