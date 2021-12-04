عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادثي انقلاب بطرق المنيا

حادثي مرور بالمنيا
حادثي مرور بالمنيا

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بالطريق  الصحراوي بالمنيا كما أصيب 5 أشخاص آخرين في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي بسمالوط تم نقل الجثه والمصابين للمستشفى تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة رقم 8329 ه ي ص ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي جنوب مدخل مركز ملوي، نتيجة انفجار الإطار الأيمن الخلف.

الحادث في مصرع شخص مجهول الاسم والعنوان 35 سنه تقريبا، وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحده وهم اشرف. ب. ج 47 سنة، ونجله عزت، 8 سنوات، ووفاء. س ج 34 سنه، وريمون  ع. ب22 سنة، مقيمون جميعا بسوهاج .

تم نقل المصابين إلى مستشفي ملوي العام لتلقي العلاج، والتحفظ على جثة المتوفي والسيارة.


كما أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي بسمالوط

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي، شمال محور سمالوط ب 5 كم بطريق الصعيد الصحراوي الغربي.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وهم أسماء .س. ا 25 سنة، وشقيقها فريد، 22 سنة، والطفل إسلام، 7 سنوات، ومحمد. ا. ن 7 سنوات، وشقيقة شمس ، 8 سنوات، مقيمون بمركز ملوي .

تم نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، والتحفظ علي السيارة، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

طريق المنيا سمالوط الصحراوي مستشفى سمالوط النموذجي حادث انقلاب سيارة نقل المصابين عمليات النجدة مستشفى سمالوط

موضوعات متعلقة

وفاة رضيع سقط بحلة مياه في إحدى قرى المنيا

ترشيحاتنا

بعد اختراقها هواتف آيفون التابعة لـ وزارة الخارجية الأمريكية.. فضيحة كبرى لبائعة برامج التجسس الشهيرة

مروان حمدي يقود هجوم المنتخب أمام السودان في كأس العرب

صحيفة: هذا هو ثمن استقالة قرداحي

تنمية الصادرات: الانتهاء من تدريب 36 شركة في القطاعات الهندسية والكيماوية والغذائية

غاب الفنان وابنته.. تأجيل أولى جلسات دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها لـ 25 ديسمبر

السعودية.. الجرعة الثالثة شرط دخول المنشآت العامة والسفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

مصر بخير ولا داعي للخوف| العينات تثبت خلو المحروسة من أوميكرون

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

غاب الفنان وابنته.. تأجيل أولى جلسات دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها لـ 25 ديسمبر

بـ كفنه الأبيض بلا نعش.. أصدقاء يشيعون جثمان شاب إلى قبره على موتوسيكل

شاهد.. جورج قرداحي يُعلن استقالته على الهواء.. تفاصيل

إحالة (عصابة ماما ) ببنك شهير بعد استيلائهم على أموال بالملايين للمحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

فيديو جراف.. كيف رد شريف عامر على منتقديه بسبب استضافته يوسف سوستة

فيديو جراف.. تعرف على أشهر حالات وفاة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر

تملّك منه الزهايمر.. سمير صبري يروي تفاصيل آخر لقاء مع عمر الشريف

نظرات الشك والإهانة.. قصة فتاة حامل في شهر بعد أسبوعين من الزواج

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ