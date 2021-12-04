بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادثي انقلاب بطرق المنيا

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالمنيا كما أصيب 5 أشخاص آخرين في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي بسمالوط تم نقل الجثه والمصابين للمستشفى تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة رقم 8329 ه ي ص ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي جنوب مدخل مركز ملوي، نتيجة انفجار الإطار الأيمن الخلف.

الحادث في مصرع شخص مجهول الاسم والعنوان 35 سنه تقريبا، وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحده وهم اشرف. ب. ج 47 سنة، ونجله عزت، 8 سنوات، ووفاء. س ج 34 سنه، وريمون ع. ب22 سنة، مقيمون جميعا بسوهاج .

تم نقل المصابين إلى مستشفي ملوي العام لتلقي العلاج، والتحفظ على جثة المتوفي والسيارة.



كما أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي بسمالوط

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي، شمال محور سمالوط ب 5 كم بطريق الصعيد الصحراوي الغربي.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وهم أسماء .س. ا 25 سنة، وشقيقها فريد، 22 سنة، والطفل إسلام، 7 سنوات، ومحمد. ا. ن 7 سنوات، وشقيقة شمس ، 8 سنوات، مقيمون بمركز ملوي .

تم نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، والتحفظ علي السيارة، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

