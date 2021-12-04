شيرين عبد الوهاب  تتصدر تريند تويتر بعد أغنيتها "الحيلة الدلوعة"

تصدرت أغنية الفناة شيرين عبد الوهاب “الحيلة الدلوعة” تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “الحيلة الدلوعة” وذلك بعد أفاصلها عن الفنان حسام حبيب.

وجاءت أبرز التغريدات كالاتي : "كل البنات اتفاعلت مع الحيلة الدلوعة والموضوع بقى مقلق جدا" ،"شيرين عبد الوهاب تضرب من حديد"،"العلاقات دلوقتى بتبدأ بـ "حبه جنه " وتنتهى بـ " القماص الحيل الدلوعة ".

تداول رواد السوشيال ميديا، أغنية جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب، تحمل إسم “القماص”

تقول كلمات الأغنية: “سيبنا القماص اللي بيزعل ويشهد ناس قال بسم النبي حارصه وصاينه عامل حساس .. رافع مناخيره لفوق والباقي يولع بالجاز .. ولا عنده عزيز ولا غالي ولا بيعز عزاز .. أصله الحيلة الدلوعة .. عايز كلمته مسموعة”.

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد كشفت خلال حوار مع الإعلامية نضال الأحمدية نشر في موقع الجرس، عن لجوئها لطبيب نفسي مؤخرا، قائلة: “مكنتش أتخيل إن هيجي يوم أتكلم معاكي كلام مش هقوله للدكتور بتاعي”.