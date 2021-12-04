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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل تسقط الصلاة عن المريض مرضا يمنعه من أدائها؟.. علي جمعة يجيب

هل تسقط الصلاة عن
هل تسقط الصلاة عن المريض مرضا يمنعه من أدائها

تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق سؤالا يقول صاحبه: “هل تسقط الصلاة عن المريض مرضا يمنعه من أدائها؟”.

وأجاب علي جمعة خلال فيديو عبر صفحته على فيس بوك، عن السؤال قائلا: إن الصلاة لا تسقط أبدا حتى لو سيصلي الشخص بعينه.

وأوضح علي جمعة أنه لو لم يستطع الشخص لا القيام ولا الركوع ولا السجود ولا الجلوس يصلى  بعينه  ويجري أركانها على قلبه.


وأشار علي جمعة إلى أن الصلاة لا تسقط أبدا حتى فى شدة الالتحام فى الحرب، يقول إسحاق بن راهوية وهو أحد الأئمة الكبار “ولو أن قال الله أكبر لا إله إلا الله.. السلام عليكم” في شدة الالتحام في الحرب يكون بذلك صلى وليس عليه إعادة للصلاة.


ونوه علي جمعة أن الصلاة تعلق قلبي وشعورى لأنها هى الصلة بين العبد وربه.

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هل تسقط الصلاة عن المريض


هل تسقط الصلاة عن المريض .. قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن المريض طريح الفراش العاجز لا تسقط عنه الصلاة ، لافتًا إلى أنه إذا عجز عن الحركة تمامًا؛ فإنه يمكن أن يومئ بعينيه قيامًا وركوعًا وسجودًا.

وأوضح«عويضة»في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها على فيس بوك، ردًا على سؤال عن كيفية صلاة المريض العاجز، أنه بالنسبة للقراءة وأذكار الصلاة، يمكنه أن يجريهما على قلبه إن لم يستطع بلسانه.

وأكد أنه لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال مهما بلغ مرضه، حتى لو كان طريح الفراش مادام أنه صاحب عقل ويدرك ما حوله، لافتًا إلى أن الإنسان بالعقل لا زال مكلفًا؛ وأنها تسقط عنه إذا زال عقله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عن عليِّ بن أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:«رُفِع القَلمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصَّبي حتَّى يحتلِمَ، وعن المجنونِ حتَّى يَعقِلَ».

هل يجوز للمريض ترك الصلاة فترة المرض على أن يعيدها بعد ذلك؟

هل تسقط الصلاة عن المريض؟ .. قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحكم بسقوط الصلاة عن المريض أو عدمه يتوقف على حالته المرضية .

وأوضح«عبد السميع» في إجابته عن سؤال تقول صاحبته: « أبي مريض جلطة ولم يصل أثناء المرض؛ فهل تسقط عنه؟» أن الحكم بسقوط الصلاة عن المريض يتوقف على حالته الصحية؛ فربما تستدعي التزامه الفراش فترة طويلة؛ وبالتالي لن يستطيع الوضوء للصلاة لما فيها من مشقة كبيرة عليه، وربما لا يستطيع الكلام أيضًا.
ونوه بأن هذه المسألة تحتاج إلى الاستفسار عنها أكثر؛ فالحكم العام أن الصلاة لا تسقط عن المسلم أبدًا؛ فإن لم يستطع الكلام أجري ما يُقرأ في الصلاة على قلبه وإن لم يستطع الصلاة قائمًا؛ صلى قاعدًا.

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