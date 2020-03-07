مريض السكر المصاب بسلس البول ..تعرف على حكم تغيير الملابس عند كل صلاة

ورد سؤال حول قبول صلاة مريض السكر لأنه ينزل منه قطرات بول ؟ وهل يجب تبديل ملابسه عند كل صلاة؟..، وأجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وقال: على مريض السكر أن يتوضأ بعد دخول الوقت، فبعدما يأذن الأذان يتوضأ ويضع حفاضة يتلقى بها قطرات البول النازلة منه ويتوضأ ويصلى على حالته لأنه وصل لمرحلة سلس البول أو قطرات البول النازلة منه الذي لا يستطيع أن يتحكم فيها فيفعل بهذه الطريقة ، ولكن إذا يتوضأ بعد دخول الوقت ويتوضأ لكل وقت.
حكم صلاة "مريض السكر" جلوسا على الكرسي
وأوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، إلا إذا كان الإنسان عاجزا عن الوقوف.
وأضاف "عبدالسميع"- خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « انا مريضة سكر وأصلى وانا جالسة فهل هذا ينقص شئ من الصلاة ؟»- أنه لا مانع من أن يصلي الشخص وهو جالس ولكن فى حال إذا كان مريضا أو لا يستطيع القيام فلك أن يصلى وهو جالس، فالصلاة تصح ولا تكون باطلة مع كون الوقوف ركن فى الفريضة، ولكن القيام فى النافلة أمرها أهون وأيسر لذلك يقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم».
وتابع قائلًا :" إن كنتى لا تستطيعين الوقوف فلا شئ عليك لأن الله عفا عن المريض الذى لا يستطيع القيام فى الصلاة وأجاز له أن يصلى على الهيئة التى يستطيع ان يصلى عليها، فإن كنتى لا تستطيعن القيام فلا مانع في أن تصلى جالسة".
هل يلزم مريض سلس البول تغيير ملابسه عند كل صلاة
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مرض السلس هو عدم القدرة على التحكم فى عضلات الإخراج، ففى هذه الحالة لها حكم عند الفقهاء، وهو أن من ابتلاه الله بهذا المرض يتوضأ مرة واحدة فقط بعد دخول وقت كل صلاة أى إذا كان أذان الظهر فعليه أن يتوضأ ويصلى مباشرة حتى مع نزول قطرات دم أو بول من غير القدرة فى التحكم ويصلي وليس عليه حرج.
وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال خلال فتوى مسجلة له، (هل يجب على مريض سلس البول تبديل ملابسه عند كل صلاة؟)، أنه إذا كان السلس مستمر معك وغالب اليوم فعليك أن تستعمل حائل أو حفاضة ولا يشترط تغيير هذا الحائل أو الحفاضة عند كل صلاة، ولكن عندما يلزم الأمر لتغيره، فتتوضأ وتصلى بالوضوء وما شئت من السنن.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء أجازوا أن تصلى الفرائض بنفس الوضوء ولا يشترط أن إعادة الوضوء عند كل صلاة.
وتابع: أن هذا المريض لا يعبأ بما يخرج منه خلال الصلاة والطواف، فإذا خرج وقت الصلاة التي يؤديها فعليه أن يجدد الوضوء مرة ثانية، ما لم ينتقض وضوءه قبل ذلك بسبب آخر غير عذر سلس البول.
التصرف الشرعي لمريض سلس البول عند الطواف
أرسل شخص سؤال الى الصفحة الرسمية بمجمع البحوث الإسلامية بفيسبوك ، يقول فيه: " رجل يرغب في أداء العمرة ولكنه مصاب بسلس البول فماذا ينبغي عليه أن يفعل أثناء الطواف والصلاة ؟
ردت لجنة الفتوى قائلة: " من ابتلي بسلس البول وأراد الطواف في هذه الحالة؛ فعليه أن يشد على فرجه شيئا يمنع الخارج من تجاوز موضعه، ثم يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي ويطوف في الوقت ماشاء الله له أن يصلي ، فإذا خرج وقت الصلاة نقض وضوؤه.
كيفية صلاة مريض سلس البول
كيفية صلاة سلس البول .. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، منوها أن هذا مرض عندما يصاب به شخص ولا يتحكم في بوله.
مريض سلس البول
مرض السلس هو من لا يقدر على التحكم فى عضلات الإخراج، ففى هذه الحالة لها حكم عند الفقهاء، وهو أن من ابتلاه الله بهذا المرض يتوضأ مرة واحدة فقط بعد دخول وقت كل صلاة أى إذا كان أذان الظهر فعليه أن يتوضأ ويصلي مباشرة حتى مع نزول قطرات دم أو بول من غير القدرة فى التحكم ويصلي وليس عليه حرج.
صلاة مريض سلس البول
ورأى الفقهاء أن مريض سلس البول يتوضأ لكل صلاة ثم يصلي ما شاء، ولا يبالي بما يخرج منه، هذا إذا كان سلس بول حقيقي، أما إذا كان (وسواس) وهذا أيضًا محتمل، فقد علمنا النبي صلي الله عليه وسلم ألا يشتد الإنسان في قضية الوسواس، وألا يلتفت إليها، وجاء في السنة النبوية أنه إذا انتهى الإنسان من قضاء حاجته وتطهر، إن وجد ماءً ينسبه إلي الماء لا إلى نجاسة خرجت منه، وهذا من الأمور النبوية التي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبادة ليست وسوسة، وإنما هي رحمة وسعة، يقول الله سبحانه وتعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"، موضحًا أن من شأن الشريعة أنه إذا ضاق الأمر اتسع.
هل يلزم مريض سلس البول تغيير ملابسه عند كل صلاة
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مرض السلس هو من لا يقدر على التحكم فى عضلات الإخراج، ففى هذه الحالة لها حكم عند الفقهاء، وهو أن من ابتلاه الله بهذا المرض يتوضأ مرة واحدة فقط بعد دخول وقت كل صلاة أى إذا كان أذان الظهر فعليه أن يتوضأ ويصلي مباشرة حتى مع نزول قطرات دم أو بول من غير القدرة فى التحكم ويصلي وليس عليه حرج.
وأضاف "شلبي"، فى إجابته عن سؤال خلال فتوى مسجلة، "هل يجب على مريض سلس البول تبديل ملابسه عند كل صلاة؟"، أنه إذا كان السلس مستمر معك وغالب اليوم فعليك أن تستعمل حائل أو حفاضة ولا يشترط تغيير هذا الحائل أو الحفاضة عند كل صلاة، ولكن عندما يلزم الأمر لتغيره، فتتوضأ وتصلى بالوضوء وما شئت من السنن.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء أجازوا أن تصلى الفرائض بنفس الوضوء ولا يشترط أن إعادة الوضوء عند كل صلاة.
وتابع: أن هذا المريض لا يعبأ بما يخرج منه خلال الصلاة والطواف، فإذا خرج وقت الصلاة التي يؤديها فعليه أن يجدد الوضوء مرة ثانية، ما لم ينتقض وضوءه قبل ذلك بسبب آخر غير عذر سلس البول.