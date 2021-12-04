هشام يكن يوجه رسالة لـ كيروش بشأن اختياراته للمنتخب وتوقعاته لمواجهة السودان

وجه هشام يكن نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة لـ كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأول قبل ساعات من مواجهة السودان في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب.

وأكد هشام يكن في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن كيروش عليه اختيار الانسب للمنتخب وليس الأفضل في الدوري مشددا أن الاختيارات يجب أن تتم وفقا لمن سينفذ طريقه لعبه .

وأضاف أن كيروش عليه ألا يتأثر بالضغط عليه من قبل الجماهير أو جهازه المعاون لاختيار للاعبين مميزين في الدوري المصري دون دراسة.

وتابع أن البطولة صعبة وتضم منتخبات قوية للغاية؛ خاصة منتخبات الخليج.

وأكمل أن أداء المنتخب أمام لبنان كان مذبذبا والأداء الجماعي سيئ ولكن الفردي رائع مشددا أن المنتخب أضاع العديد من الفرص بسبب غياب الانسجام والتركيز.

وتابع ان المنتخب بحاجة للاعبين ذو سرعات عالية؛ إضافة للمهارة مشددا أن المنتخب يفتقد للاعبين ذو السرعات العالية.

وعن مواجهة السودان وأكد أن المنتخب سيحقق الفوز متمنيا ان يكون الاداء جيد وممتع لإسعاد الجماهير.

يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب السودان، اليوم، السبت، على ملعب رأس أبو عبود، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، ببطولة كأس العرب.

موعد مباراة مصر والسودان والقنوات الناقلة:

تقام مباراة مصر والسودان في تمام السادسة مساء “ بتوقيت القاهرة" وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 1 ، والكأس 1.

كانت شبكة بي إن سبورتس أعلنت مؤخرا، بث مباريات كأس العرب عبر قنواتها المفتوحة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السودان:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أكرم توفيق

خط الوسط: عمرو السولية - مهند لاشين - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: مصطفى فتحي - محمد شريف - أسامة فيصل.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، لتحقيق الفوز على السودان في مباراة اليوم، لحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

كان منتخب مصر حقق الفوز على لبنان، الأربعاء الماضي، في افتتاح مشواره في بطولة كأس العرب.