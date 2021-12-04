عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام يكن يوجه رسالة لـ كيروش بشأن اختياراته للمنتخب وتوقعاته لمواجهة السودان

صدى البلد

وجه هشام يكن نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة لـ كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأول قبل ساعات من مواجهة السودان في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب. 

 

وأكد هشام يكن في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن كيروش عليه اختيار الانسب للمنتخب وليس الأفضل في الدوري مشددا أن الاختيارات يجب أن تتم وفقا لمن سينفذ طريقه لعبه .

 

وأضاف أن كيروش عليه ألا يتأثر بالضغط عليه من قبل الجماهير أو جهازه المعاون لاختيار للاعبين مميزين في الدوري المصري دون دراسة.

 

وتابع أن البطولة صعبة وتضم منتخبات قوية للغاية؛ خاصة منتخبات الخليج.

 

وأكمل أن أداء المنتخب أمام لبنان كان مذبذبا والأداء الجماعي سيئ ولكن الفردي رائع مشددا أن المنتخب أضاع العديد من الفرص بسبب غياب الانسجام والتركيز.

 

وتابع ان المنتخب بحاجة للاعبين ذو سرعات عالية؛ إضافة للمهارة مشددا أن المنتخب يفتقد للاعبين ذو السرعات العالية.

 

وعن مواجهة السودان وأكد أن المنتخب سيحقق الفوز متمنيا ان يكون الاداء جيد وممتع لإسعاد الجماهير.

يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب السودان، اليوم، السبت، على ملعب رأس أبو عبود، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، ببطولة كأس العرب.

موعد مباراة مصر والسودان والقنوات الناقلة:
تقام مباراة مصر والسودان في تمام السادسة مساء “ بتوقيت القاهرة" وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 1 ، والكأس 1.

كانت شبكة بي إن سبورتس أعلنت مؤخرا، بث مباريات كأس العرب عبر قنواتها المفتوحة.

 

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السودان:
حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أكرم توفيق

خط الوسط: عمرو السولية - مهند لاشين - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: مصطفى فتحي - محمد شريف - أسامة فيصل.

 

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، لتحقيق الفوز على السودان في مباراة اليوم، لحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

كان منتخب مصر حقق الفوز على لبنان، الأربعاء الماضي، في افتتاح مشواره في بطولة كأس العرب.

 

الزمالك الدوري المصري منتخب مصر محمد الشناوي مصر والسودان مصطفى فتحي

موضوعات متعلقة

نادى السيارات السعودي يحصل على رعاية جديدة .. تفاصيل

ترشيحاتنا

التضامن: أكثر من ١٠٠ألف مستفيد من حملة الـ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

أشد فتكا من كورونا.. 5 أمراض تهدد حياة الإنسان.. تعرف عليها

الدستورية تفصل فى دعوى ضم مدة استدعاء ضباط الاحتياط لخدمته بالقطاع العام

كيف تشتري هواتف آيفون بسعر "رخيص" ومن مصدر موثوق منه؟

الجيل السادس .. لأول مرة ظهور مرسيدس إي كلاس 2024 أثناء الاختبار

الداخلية : غلق 30 الف محل خالف مواعيد الحظر خلال شهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين لكلية الشرطة

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

مصر بخير ولا داعي للخوف| العينات تثبت خلو المحروسة من أوميكرون

صدمة لـ محمد صلاح.. أين ذهبت أصوات العرب في سباق الكرة الذهبية؟

تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع والقنوات الناقلة لمباراة السودان | كأس العرب

بـ كفنه الأبيض بلا نعش.. أصدقاء يشيعون جثمان شاب إلى قبره على موتوسيكل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يشعل افتتاح «فورمولا 1» بجدة وسط 30 ألف شخص

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

فيديو

منهم غادة عبد الرازق| ممثلون لا يخجلون من اللجوء إلى الطبيب النفسي

بعشق ممثل وأنا متزوجة.. هل حرام؟ شاهد رد مبروك عطية

فيديو جراف.. كيف رد شريف عامر على منتقديه بسبب استضافته يوسف سوستة

فيديو جراف.. تعرف على أشهر حالات وفاة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ