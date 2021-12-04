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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السد القطري ينهي اتفاقه مع مدرب إسباني لخلافة تشافي |خاص

تشافي هيرنانديز
تشافي هيرنانديز

أكد مصدر بنادي السد القطري، أن مجلس إدارة النادي توصل إلى اتفاق مع مدير فني إسباني، لقيادة الفريق، خلال الفترة المقبلة خلفا لـ تشافي هيرنانديز.

 

وقال مصدر بنادي السد القطري لـ “ صدى البلد”، أن إدارة النادي أنهت اتفاقها مع مدير فني إسباني لتولي لتدريب الفريق، خلال الفترة المقبلة".

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وأوضح المصدر، أن المدرب الإسباني سيوقع على عقود تدريبه للسد، على الفريق هذا الأسبوع.

 

وأشار المصدر إلى أن الطاقم المعاون للمدرب الجديد سيكون إسباني أيضا.

 

ونفى المصدر ما تردد حول دخول إدارة نادي السد في مفاوضات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي أو باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، لتولي تدريب الفريق خلفا لـ تشافي.

 

كان نادي السد القطري، أعلن الشهر الماضي رحيل تشافي عن قيادة الفريق، لتدريب فريق برشلونة.

 

ماذا قدم تشافي مع السد:
 

تفوق محلي:
حقق تشافي 7 ألقاب منذ توليه فريق السد، حيث توج بلقب الدوري القطري مرة واحدة، وكأس السوبر القطري، وكأس نجوم قطر، وكأس قطر “مرتين”، وكأس أمير قطر “مرتين”.

توج تشافي بجائزة أفضل مدرب في الدوري القطري الموسم الماضي ( 2020 - 2021).

 

فشل آسيوي:
على الصعيد القاري، فشل تشافي جلب أي لقب لـ السد، حيث ودع دوري أبطال آسيا، في 2019، من الدور نصف النهائي، على يد الهلال السعودي، كما خرج من دور الـ 16 الموسم الماضي، أمام برسبوليس الإيراني.

أما الموسم الماضي، فودع السد القطري دوري أبطال آسيا، من دور المجموعات.

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