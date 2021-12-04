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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة مصر.. منتخب الجزائر يفوز 2-0 على لبنان في كأس العرب

الجزائر
الجزائر

حقق منتخب الجزائر الفوز علي نظيرة لبنان بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر.

وجاء هدف منتخب الجزائر الأول بعد سلسلة من الهجمات الضائعة امام مرمي لبنان حتي الدقيقة70 ليسجل  ياسين براهيمي من ضربة جزاء .

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء  سجل الطيب المزيان هدف منتخب الجزائر الثاني .

وطرد الحكم اللاعب الجزائري حسام الدين مرزيق  في الدقيقة 73 وبعدها بعشرة دقائق تم طرد اللاعب اللبناني قاسم الزين .

ويحتل منتخب الجزائر صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بينما منتخب مصر في  المركز الثاني برصيد 3 نقاط في حين جاء منتخب لبنان في المركز الثالث وخلفه السودان بدون رصيد.

 

تشكيل لبنان
حراسة المرمى: مصطفى مطر

الدفاع: نور منصور - حسين الدر - قاسم الزين - روبير ملكي - محمد الدهيني - حسن شعيتو شبريكو

الوسط: جهاد أيوب - نادر مطر - ربيع عطايا

الهجوم: هلال الحلوة


تشكيل الجزائر
حراسة المرمى: زغبة

الدفاع: بن عيادة - توقاي - شتي - تاهرات

الوسط: براهيمي - ميرازيق - بن دبكة

الهجوم: بلايلي - بونجاح - سوداني

منتخب الجزائر الجزائر لبنان كأس العرب

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