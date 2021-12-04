تشييع جنازة هانى رسلان ودفنه في مقابر العائلة بقنا

تم تشيع جنازة الراحل الدكتور هانى مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،ودفن بمقابر العائلة في محافظة قنا .

وانطلق جثمان الراحل عصر اليوم من مستشفى عين شمس التخصصي فرع مدينة العبور، الذي توفي فيه إلى محافظة قنا مسقط رأسه ليتم الصلاة عليه في المقابر ودفنه في مقابر عائلته.



وتوفى الدكتور هانى رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجيةً والخبير فى شوون السودان وأفريقيا .. متأثرا باصابته بفيروس كورونا .

وتقدمت الجماعة الصحفية بنعي الراحل داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يتغمده الله بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته .

ونعي المجلس الأعلي للتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، هاني رسلان الخبير في الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.