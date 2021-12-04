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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تحتفل باليوم العالمى لذوى الإعاقة .. صور

الداخلية تحتفل بذوى
الداخلية تحتفل بذوى الاعاقة

قامت وزارة الداخلية بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة بتنظيم إحتفالية لعدد من الأشخاص من ذوى الإعاقة بمقار أندية الشرطة بمختلف مديريات الأمن وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الهدايا العينية عليهم وتقديم فقرات ترفيهية لهم.

كما تم إيفاد عدد من الضباط والضابطات لزيارة (مدارس الأطفال ذوى الإعاقة ) ومشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم.  

لاقت المبادرة الإنسانية قبولاً وإستحساناً من قبلهم ، كما أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والإجتماعى.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الإجتماعى مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات .

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الداخلية ذوي الإعاقة وزارة الداخلية احتفال المشاركة المجتمعية

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