للتقصير في العمل.. الأوقاف: خصم شهر وإعفاء مدير إدارة ومفتش صندفا بالمنيا

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خصم شهر من بدل صعود المنبر من كل من : الشيخ / إبراهيم محمد إبراهيم حسين مدير إدارة أوقاف صندفا ، والشيخ / أمين محمد أمين محمد رئيس قسم شئون القرآن بالإدارة والمكلف بالتفتيش على منطقة صندفا بمحافظة المنيا مع إعفاء الأخير من أي عمل إداري أو إشرافي وعودته إمامًا من تاريخه ، واستكمال التحقيقات معهما بمعرفة الشئون القانونية بالديوان العام ، نظرًا لتقصيرهما في أداء واجبهما الوظيفي بشأن تمكين شخص من صعود المنبر دون اتخاذ الإجراءات المتبعة.



وأكدت وزارة الأوقاف أنها ستتعامل بحسم يصل إلى حد إنهاء خدمة كل مقصر في واجبه الوظيفي وبخاصة تجاه الحفاظ على المنبر.



وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي شخص تسول له نفسه صعود المنبر أو أداء دروس بأي مسجد دون أن يكون من المصرح لهم بذلك.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر إحالة الشيخ السيد محمد عبد المجيد - مدير مديرية أوقاف الغربية والشيخ جمال عبد الفتاح المشد - مدير إدارة سمنود و الشيخ أحمد فهيم الغرباوي - مفتش بإدارة سمنود إلى التحقيق بديوان عام الوزارة مع خصم شهر بدل صعود المنبر من كل منهم، وتكليفهم بسرعة تحرير محضر بالواقعة، كما كلف الشئون القانونية بديوان عام الوزارة بمتابعة المحضر تجاه المخالف ، وذلك لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي، بشأن إقامة خطبة الجمعة في زاوية غير مصرح بإقامة خطبة الجمعة بها فى نطاق مسئوليتهم.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها ستتعامل بحسم يصل إلى حد إنهاء خدمة كل مقصر في واجبه الوظيفي وبخاصة تجاه الحفاظ على المنبر.

وأوضحت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي شخص تسول له نفسه صعود المنبر أو أداء دروس بأي مسجد دون أن يكون من المصرح لهم بذلك.