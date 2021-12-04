العثور على قنبلة معدة للتفجير أثناء خطاب أردوغان

أعلنت وسائل إعلام رسمية في تركيا العثور على عبوة كان مخططا تفجيرها بمهرجان خطابي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم جنوبي تركيا.

وقالت وسائل إعلامية إن قوات الأمن عثرت على قنبلة معدة للتفجير عن بعد تحت سيارة للقوات المخصصة لتأمين فعاليات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان بولاية سيرت شرق البلاد.

وأشارت التقارير التركية إلى العثور على عبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد، تحت سيارة القوات المخصصة لتأمين خطاب أردوغان في سيرت، حيث وصل خبراء المفرقعات إلى الموقع على الفور.

وقامت فرق التحقيق برفع البصمات في الموقع، وأطلقت الشرطة عملية أمنية للقبض على المشتبه بهم.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان افتتح، اليوم السبت، مصنعا لصهر الزنك في ولاية سيرت.

وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية أن المصنع الذي افتتح في الولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد، أقيم بشراكة مع قطر.

وحضر الرئيس التركي أردوغان مراسم افتتاح المصنع داخل المنطقة الصناعية في سيرت، التي تضم مصنع لينيير ميتال لإنتاج الزنك.

وقال أردوغان في كلمته خلال حفل الافتتاح، إن المصنع يعد الأكبر في الولاية والمنطقة المحيطة، موضحا أن قيمة المشروع بلغت 102 مليون دولار.

وأوضح أن المصنع أقيم بشراكة بين الدوحة وأنقرة، مشيرا إلى أنه سيوفر نحو نصف احتياجات تركيا من الزنك، لتخفيض الاعتماد على الخارج.

وأكد أردوغان أن المصنع سيوفر نصف مليار دولار تقريبا كل عام لتركيا التي كانت تستورد كامل الزنك من الخارج.

وأشار إلى أن المشروع سيسهم في توفير فرص عمل لنحو 3 آلاف شخص من سكان المنطقة، موضحة أنه سيقوم بوضع حجر الأساس لمصانع الرصاص والفضة وحمض الكبريتيك، كامتداد لمشروع مصنع صهر الزنك.