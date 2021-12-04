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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف عقبة يكشف عن سبب خطورة متحور "أوميكرون".. فيديو

متحور أوميكرون
متحور أوميكرون

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، إنه ما زال جاري البحث عن خصائص متحور "أوميكرون" الجديد، ويتم رصد كل ما يظهر من أعراض نتيجة المتحور الجديد، مشيرًا إلى أن متحور "أوميكرون" يتمتع بسرعة الانتشار ومعدل الانتشار به أعلى من سلالة دلتا التي تم رصدها مؤخرا.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم": "في أي متحور جديد يتم دراسة وبحث معدل الانتشار ومدى شدة المرض حال الإصابة به واستجابة الأجسام المناعية للمتحور ومدى مقاومة التحور للقاحات، وهذا ما يتم دراسته حاليا في العالم".

وتابع: "حتى الآن لا نستطيع أن نُجزم بأن متحور "أوميكرون" يستطيع الهروب من الأجسام المضادة واللقاحات التي يتم استخدامها حاليا، ومتحور "أوميكرون" به أكثر من 50 طفرة وبالتالي يتم دراسة مدى فعالية اللقاحات"، لافتًا إلى أنه من الممكن أن تنتج عن التحورات سلالات ضعيفة وتقل سرعة انتشار الفيروس وقد تنتج سلالة قوية سريعة في الانتشار.

أشرف عقبة متحور اوميكرون سلالة دلتا سرعة انتشار الفيروس رئيس أقسام الباطنة والمناعة طب عين شمس

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