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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا تحولوا المنافسة إلى مواجهة.. وزير الدفاع الأمريكي يوجه رسالة إنذار للصين

وزير الدفاع الأمريكي:
وزير الدفاع الأمريكي: الصين تسعى لتطوير ترسانتها النووية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن وازدهار منطقة المحيط الهادئ، موضحا أن الجيش الصيني يسعى إلى الندية مع الجيش الأمريكي في منطقة المحيط الهادئ.

وأضاف أوستن في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية أن "الجيش الصيني يسعى لتطوير ترسانته النووية".

وكشف عن أن الصين تطور أسلحتها النووية لكي تصل الى ألف رأس نووي بحلول العام 2030.

وتابع الوزير الأمريكي "الصينيون لا يخفون عزمهم على تغيير الوضع الراهن وتحدي التفوق الأمريكي".

وأشار وزير الدفاع الأمريكي أوستن إلى أن الصين تستخدم التكنولوجيا لخدمة سياستها القمعية، مضيفا "لا نبحث عن حرب باردة جديدة ولا نسعى إلى عالم منقسم".

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وأكد أن الولايات المتحدة عازمة على ردع أي عدوان، وتابع "لا نسعى لإنشاء نسخة آسيوية من الناتو لكن سنحمي حلفاءنا هناك".

وكشف وزير الدفاع الأمريكي عن تخصيص ميزانية كبرى لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين، موضحا أن الولايات المتحدة تستثمر في قدرات عسكرية جديدة لتكون أكثر خطورة عن بعد.

وأوضح أوستن أنه "على واشنطن وبكين مسؤولية عدم تحول المنافسة بين البلدين إلى مواجهة".

وأكمل تصريحاته قائلا “لا نحاول بناء تحالف ضد الصين وإنما سنقوي شبكة حلفائنا من أجل دعم السلام في منطقة المحيط الهادئ”.

وزير الدفاع الامريكي الصين لويد أوستن الجيش الصيني المحيط الهادي

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