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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب عالمى: لولا لقاحات كورونا لتوفى 75% من سكان العالم

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال الدكتور طلال نصولى مدير المركز العالمى للمناعة والحساسية بواشنطن، أن قوة اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا تنخفض.


وأكد نصولي خلال مداخلة، مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي إم سى"، لولا وجود اللقاحات لتوفي 75% من سكان العالم، لافتا إلى أن اللقاحات تعطى العديد من الأجسام المضادة “المناعة” داخل جسم.

وأكد مدير المركز العالمى للمناعة والحساسية بواشنطن، أهمية الحصول على الجرعة المعززة للقاح لـ تقوية جهاز المناعة من خلال .

حسام عبد الغفار

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة أعلنت عن الجرعة الثلاثية أو التعزيزية للفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل الفرق الطبية وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

 

وتابع "عبد الغفار"، الجرعة التعزيزية ستكون من كافة اللقاحات المتوفرة، وسيتم الإعلان عن موعد الجرعة التعزيزية خلال أيام.

وأضاف: أن عدد المسجلين للحصول على لقاح كورونا أقل من 18 عامًا وصل لـ512 ألف حالة، مضيفًا أن هذا الرقم جيد جدًا مع البداية، ولهذا قد لا يتم التوجه إلى المدارس بسبب الاستجابة الجيدة من قبل أولياء الأمور للتسجيل.


ولفت إلى أن هناك تواصل مستمر مع الدول التي أوقفت حركة الطيران مع مصر، وفي هذا الإطار أعادت سويسرا حركة الطيران مع القاهرة، بسبب عرض وزارة الصحة الوضع الوبائي في مصر بشكل سريع وشفاف.

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