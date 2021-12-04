ريال مدريد يفوز على سوسيداد 2-0 في الليجا

فاز فريق ريال مدريد على نظيره ريال سوسيداد بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما بالجولة السادسة عشر لبطولة الدوري الإسباني.

الشوط الأول لم يشهد فرصًا خطيرة على المرميين، واقتصر الأمر على تسديدات تصدى لها حارسي الفريقين بسهولة.

وتعرض الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد للإصابة في الدقيقة 16 ليخرج خارج أرضية الملعب ويتم استبداله بزميله لوكا يوفيتش.

وفي الشوط الثاني، تمكن البرازيلي فينيسيوس جونيور من تسجيل الهدف الأول لـ ريال مدريد في الدقيقة 47 بتسديدة أرضية بعد تلقيه تمريرة رائعة من لوكا يوفيتش.

وفي الدقيقة 57، أحرز الصربي يوفيتش الهدف الثاني لـ ريال مدريد بضربة رأسية من متابعة لرأسية كاسيميرو، ليؤكد انتصار ريال مدريد في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 39 في المركز الأول بترتيب الليجا، فيما توقف رصيد ريال سوسيداد عند 29 نقطة في المركز الخامس.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جويس - فينسيوس جونيور - كريم بنزيما