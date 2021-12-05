مفاجأتان في حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي .. اليوم

يختتم مهرجان القاهرة السينمائي، فعالياته اليوم الاحد، في دورته الـ ٤٣ وذلك بدار الأوبرا المصرية.

وكشف مصدر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تحضير المهرجان لمفاجأتين في حفل الختام.

وقال المصدر لموقع صدى البلد: " مفاجأة حفل الختام سيكون حضور الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز والفنان رشوان توفيق حيث سيكون لهما دورا في توزيع الجوائز".

وقال الفنان رشوان توفيق، إنه تلقى دعوة لحضور حفل ختام الدورة ٤٣ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأوضح في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه سيلبي الدعوة بحضور حفل الختام.

وأشار الفنان رشوان توفيق، إلى أنه ينشغل حاليا بتصوير دوره في الموسم الرابع من مسلسل نصيبي وقسمتك.