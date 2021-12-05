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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجأتان في حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي .. اليوم

صدى البلد

يختتم مهرجان القاهرة السينمائي، فعالياته اليوم الاحد، في دورته الـ ٤٣ وذلك بدار الأوبرا المصرية.

وكشف مصدر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تحضير المهرجان لمفاجأتين في حفل الختام.

وقال المصدر لموقع صدى البلد: " مفاجأة حفل الختام  سيكون حضور الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز والفنان رشوان توفيق حيث سيكون لهما دورا في توزيع الجوائز".

وقال الفنان رشوان توفيق، إنه تلقى دعوة لحضور حفل ختام الدورة ٤٣ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

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رشوان توفيق يعلن عبر صدى البلد حضوره حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وأوضح في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه سيلبي الدعوة بحضور حفل الختام. 

وأشار الفنان رشوان توفيق، إلى أنه ينشغل حاليا بتصوير دوره في الموسم الرابع من مسلسل نصيبي وقسمتك.

 

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