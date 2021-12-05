تحذير.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة.. فيديو

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، عن حالة الطقس خلال الـ 24 ساعة القدمة، قائلاً إن هناك انخفاضات في درجات الحرارة بمعدل درجة أو درجتين عن اليوم.

وأضاف محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن ذلك بالإضافة إلى استمرار نشاط الرياح الذي بدأ اليوم على أقصى غرب البلاد، مثل: السلوم، ومطروح ، وسيوة، ويمتد إلى باقي محافظات شمال البلاد، منها: الإسكندرية، ومحافظات الوجه البجري والقاهرة، وسيناء، وشمال الصعيد.

وتابع مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن هذه الرياح جنوبية غربية، حيث تكون نشطة وتعمل على تزويد الشعور بانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى إثارة الرمال والأتربة، خاصة على الطرق المكشوفة، والمدن الجديدة.

وأشار محمود شاهين إلى أن هناك فرص سقوط للأمطار مناطق متفرقة من السواحل الشمالية المُطلة على البحر المتوسط، وأيضاً على شمال الدلتا، مثل: البحيرة، وكفر الشيخ، منوهاً أن هذه الأمطار تكون متوسطة الشدة في مناطق، وخفيفة على مناطق أُخرى.

ونوه مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن نشاط الرياح يساعد على ارتفاع الأمواج في مسطح البحر المتوسط، إلى ما يقرب إلى 3 أمتار، مما يؤدي إلى حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية.