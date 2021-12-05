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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لنسترح قليلا.. كيروش يحفز لاعبي المنتخب لمواجهة الجزائر عبر تويتر

صدى البلد

نشر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعلقيه حول مشوار الفراعنة في كأس العرب قطر 2021.

وقال كيروش: "فخور جدا باللاعبين، مبروك أيها الشباب، لنسترح الآن ونستعد للمباراة المقبلة بنفس التركيز والطريقة".

وكان منتخب مصر فاز على السودان بخماسية نظيفة في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العرب.

واستعاد الفراعنة ثقة الجماهير بخماسية السودان، بعد الفوز في مباراة الجولة الأولى بهدف يتيم وأداء باهت على لبنان.

منتخب مصر رفع رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط، ضمن بها الصعود إلى الدور ربع النهائي رفقة منتخب الجزائر.

ويلتقي منتخب مصر مع الجزائر يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة لحسم صدارة المجموعة.

وتمثل مباراة الجزائر أهمية كبيرة للفراعنة، حيث يبحث أبناء كيروش عن الفوز للصدارة وتجنب فرص مواجهة المغرب في ربع النهائي.

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