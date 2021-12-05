نوة قاسم بدأت فعليًا... سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح الأحد، تساقط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة، مع انخفاض حاد في درجات الحرارة، في ثاني أيام نوة قاسم.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ؛ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، كما دفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات سحب المياه؛ في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.

وأعلن السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غدًا الأحد الموافق 5 من ديسمبر 2021 بجميع مدارس الإسكندرية للطلاب والمعلمين ، وتأجيل امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للصف الرابع الابتدائي التي كان مقررًا أداؤهما غدًا الأحد.

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وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم الاثنين 6 من ديسمبر وفق الجدول المعلن على أن يتم امتحان اللغة العربية والتربية الدينية الأحد القادم الموافق 12 من ديسمبر 2021 ، وذلك وفقًـا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن سوء حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد ، حيث تشير التقارير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية .

ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المديرية ومديرو عموم الإدارات التعليمية ، ويأتي ذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين ، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها .

وحذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الجهات والأجهزة المختصة بشركة الصرف الصحي باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتغييرات المناخية المتقلبة المفاجئة.

وفى هذا الإطار أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة التأهب للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح علي فترات متقطعة ومناطق متفرقة بنطاق المحافظة.

وأشار نافع أنه تم انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة وخاصة بالأماكن الساخنة وطريق الكورنيش وأبو قير، بالإضافة إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع من أية مخلفات ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.

وأكد نافع استمرار عمل غرفة الطوارئ بالشركة والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا، مضيفا أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء بـ48 ساعة.

سقوط أمطار في الإسكندرية

أمطار خفيفة شرق الإسكندرية