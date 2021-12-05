شيماء سيف تشارك متابعيها بـ إطلالة جديدة.. شاهد

نشر الفنانة شيماء سيف، عدة صور لها ، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

بحب وبحب خفة دمك وأنت مصدر السعادة إلي - السكره بزياده يناس



يذكر أن آخر أعمال شيماء سيف الدرامية، مسلسل "في بيتنا روبوت" والذي لقي نجاحًا كبيرًا، وتألقت شيماء سيف بشخصية "زومبا".



مسلسل في بيتنا روبوت من بطولة الفنان هشام جمال ، وليلى أحمد زاهر ، وشيماء سيف ، وعمرو وهبة ، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعي وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.