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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعودية تثير الجدل.. مودل اش الأكثر بحثا بالتواصل الاجتماعي

مودل اش
مودل اش

أثارت الفتاة السعودية مودل اش جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا من جديد بعد فيديو نشرته علي سناب شات بملابس مثيرة صرحت فيه انها اجمل فتاة بالخليج ، وقد لايعرف الكثير من هي مودل اش المثيرة للجدل بسبب اطلالاتها وتصريحتها علي السوشيال ميديا.

 

مودل اش  هي عارضة الأزياء أثار ظهورها وحضورها الجدل في الآونة الأخيرة، فقد حظي المشاهير بمتابعة شعبية ومكثفة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج العربي، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تبث الصور والمعلومات والفيديو 

 

وقد بدأ يبحث عنها الكثير بعد تصريحتها المتكررة بأنها اجمل فتاة في الخليج العربي ، واهتمت المواقع الاخبارية لنشر التفاصيل والمعلومات عن مودل اش بعد زيادة معدل البحث عن اسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

 

ويعتبر حساب العارضة آش على سناب شات من أكثر الحسابات التفاعلية في الخليج العربي والمملكة العربية السعودية، حيث تعرض فيديوهاتها المثيرة للجدل والجرأة، وهي الأعلى تداولًا في المجتمع الخليجي، والتي حققت أرباحًا طائلة في الفترة السابقة، وتجد دائمًا بحثًا مستمرًا من قبل متابعي حساب “سناب شات أشجان حمود السعودية” المعروفة بمودل اش وذلك لمشاهدة مقاطع الفيديو والصور التي تنشرها . 

 

 

مودل اش الخليج التواصل الاجتماعي السعودية مودل

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