برفقة زوجها.. آيتن عامر تخطف أنظار متابعيها

شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، صورا جديدة لها.



وتألقت أيتن عامر برفقة زوجها، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون الروز يحمل تطريزات وشراشيب ما منحها إطلالة مميزة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على انستجرام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أيتن عامر على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على ألوان هادئة و غير مبالغ فيها.

يذكر أن آيتن عامر قدمت آخر أعمالها مسلسل "كوفيد 25" في شهر رمضان الماضى، وشاركت في بطولته إلى جانب يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وأحمد نادر جلال.



ودافعت الفنانة ايتن عامر، عن المطرب حسن أبو الروس بعد قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية.

وكتبت ايتن عبر حسابها على فيسبوك: "مظهر عام وقواعد خاصة بالنقابة اللى هى أيه يا جماعة لازم توضيح مفصل.