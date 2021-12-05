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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المبدع الصغير في ضيافة دار الكتب والوثائق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

خصص مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية، بدار الكتب والوثائق القومية، الملتقى التاسع والثلاثين لمبدعي ونقاد أدب الطفل لمناقشة بعض أعمال صغار المبدعين بعنوان "المبدع الصغير.

ويشارك في الملتقى: الطفلة فريدة كاتبة قصة "حكايات فريدة والكنز"، الطفلان سارة وياسين السيد رجب مؤلفا "الكاتبان الصغيران"،  و الطفل عبد الرحمن ماهر مؤلف قصة "دار الجد عدنان".


يناقش أعمالهم باقة من كبار كتاب أدب الطفل، وهم:الكاتبة صفاء عبد المنعم - قاصة وروائية وكاتبة أدب طفل، ومدير عام سابق بالتربية والتعليم، د. أماني الجندي - ناقدة وباحثة وكاتبة أدب طفل، مدير عام الإدارة العامة للمنح والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة، الكاتب منتصر ثابت - قاص وروائي وكاتب أدب أطفال، مدير عام سابق بالهيئة العامة لقصور الثقافة.


يدير الملتقى:  أحمد زحام، كاتب أدب الطفل ونائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة سابقا
وتشاركه الطالبة شكران حسين، ينعقد الملتقي في تمام الساعة ١٢ ظهر يوم الاثنين 13ديسمبر في مقر المركز: 15 شارع المنيل – ميدان المماليك – القاهرة.

 

يأتي ذلك فى إطار اهتمام الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، بالمبدع الصغير، والكشف عن المواهب العديد منهم، لتنميتها ورعايتها، في اطار اهتمامات الدولة الأبناء، وتنمية قدراتهم.

 

وشهدت الفترة الماضية، إطلاق الدورة الأولى من جائزة الدولة للمبدع الصغير التي جائزة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي ، بالمجلس الأعلى للثقافة، وشهدت إقبال المئات من الأطفال عليها، من كافة محافظات الجمهورية.

 

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الدورة الجديدة للجائزة خلال الأيام المقبلة، للتقدم إليها.

 

وتولي وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة اهتمامات خاصة بالأطفال في كافة أنحاء الجمهورية، من خلال الفعاليات والأتشطة التي تقدمها لهم، بكافة المواقع الثقافية.
 

مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة بدار الكتب والوثائق القومية الملتقى التاسع والثلاثين لمبدعي ونقاد أدب الطفل أعمال صغار المبدعين المبدع الصغير

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