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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل حفل الختام.. تعرف على آخر عروض مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائى
مهرجان القاهرة السينمائى

تشهد اليوم آخر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذى يشهد أيضا حفل الختام والذى ينتظره عشاق السينما والمتسابقين المشاركين في المهرجان لحصد جوائزه. 

ويعرض اليوم عدد من الأفلام التي تشارك ضمن فعاليات المهرجان المختلفة وهى على النحو التالى. 

سينما الزمالك 1
12:30 | فيلم "مجنون فرح" | فرنس، تونس، الجزائر | مدته 103 دقيقة.

3:00 | فيلم "هيا هيا" | أمريكا | مدته 108 دقيقة.

5:30 | فيلم "جسد ضئيل" | إيطاليا، فرنسا، سلوفينيا | مدته 89 دقيقة.

8:00 | فيلم "التذكار الجزء الثاني" | المملكة المتحدة | مدته 107 دقيقة.

سينما الزمالك 2
1:00 | دفاتر مايا | لبنان، فرنسا | مدته 102 دقيقة.

3:30 | فيلم "قلب الغابة المظلم" | بلجيكا | مدته 104 دقيقة.

7:00 | فيلم "يوميات شارع جبريئيل | فلسطين | مدته 62 دقيقة.

8:30 | فيلم "ماذا نرى عندما نتطلع إلى السماء" | ألمانيا، جورجيا | مدته 150 دقيقة.

قاعة إيوارت
2:00 | فيلم "هيليوبوليس" | الجزائر | مدته 116 دقيقة.

6:00 | فيلم "عا أمل تجي" | لبنان | مدته 87 دقيقة .

9:30 | فيلم "لو انهارت الجدران" | المغرب | مدته 136 دقيقة.

وكشف مصدر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تحضير المهرجان لمفاجأتين في حفل الختام.

وقال المصدر لـ “صدى البلد": "مفاجأة حفل الختام سيكون حضور الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز والفنان رشوان توفيق، حيث سيكون لهما دور في توزيع الجوائز".

وقال الفنان رشوان توفيق، إنه تلقى دعوة لحضور حفل ختام الدورة ٤٣ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه سيلبي الدعوة بحضور حفل الختام.

وأشار الفنان رشوان توفيق، إلى أنه ينشغل حاليا بتصوير دوره في الموسم الرابع من مسلسل “نصيبي وقسمتك”. 

مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان رشوان توفيق

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