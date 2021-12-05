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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خبير روسي: الأجسام المضادة ضد سلالة "دلتا" ربما لا تحمي من "أوميكرون"

صدى البلد

قال المدير العام لمركز /دنكوم/ الروسي للدراسات الوراثية الجزيئية، أندريه إيساييف، إن الأجسام المضادة التي تم تطويرها بعد الإصابة بسلالة "دلتا" من فيروس "كورونا" قد لا تحمي من سلالة "أوميكرون" الجديدة والعكس صحيح.


وأضاف إيساييف - في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم /الأحد/ - أن "العدد الكبير من الطفرات يعني أن الفيروس المعدي في هذه السلالة يختلف في البنية عن الأجزاء المعدية في السلالات الأخرى، فلديه نوع مختلف من البروتين الشائك الخاص به (سبايك) الذي يستخدمه الفيروس لإصابة خلايانا، مقارنة بالسلالات الأخرى. وهذا هو السبب في أن الأجسام المضادة التي طورها أولئك الذين عانوا سابقا من سلالات أخرى أو تم تطعيمهم لا يمكنها احتواء أوميكرون". 


وتابع أن "هذا يعني أنه لن يكون هناك مناعة متبادلة بين أوميكرون والسلالات الأخرى. وبناء على ذلك، فإن الأجسام المضادة التي تم تطويرها بعد الإصابة بالأوميكرون لن تحمي من دلتا - والعكس صحيح، لذلك يمكن أن ينقسم كوفيد-19 إلى مجموعتين: كوفيد-دي و كوفيد-أو، كما كتب أحد علماء الأحياء التطورية، بشكل صحيح".


وأشار إيساييف أيضا إلى أنه نظرا للعدد الكبير من الطفرات في أوميكرون، بات من الصعب التنبؤ بكيفية تصرفه في المستقبل. وقال إن "هذه الظاهرة جديدة تماما".

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