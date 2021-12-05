وزير الشباب : نعيش فى مصر حالة غير مسبوقة من التطور والبناء

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إننا نعيش فى جمهورية مصر العربية حالة غير مسبوقة من التطور والبناء ونهضة غير مسبوقة للجمهورية الجديدة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال كلمتة المذاعة أمام الرئيس السيسي، بفعاليات قادرون باختلاف، أننا نستطيع أن نقولها يقيناً أننا أمام حلم صعب يتحقق يوماً بعد يوم ، وهو ما نشعر به بالفخر فيه حكومات الدول الأخرى ووزراء ومواطنين.

وأشار إلى أن شمول الدعم والتطوير فى المنظومة الرياضية فى الجمهورية الجديدة، تحقق 2329 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية فى جميع الألعاب والمنافسات و البطولات العالمية والقارية .