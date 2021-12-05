عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. إرتفاع في أسعار الخضار والفاكهة الأيام المقبلة

لبنان
لبنان

أعرب رئيس تجمع المزارعين والفلاحين فى لبنان إبراهيم الترشيشي، عن استيائه من التكلفة العالية جدا للموسم الزراعي الحالي والمقبل، مما أدى إلى إحجام المزارعين عن زراعة أراضيهم وحقولهم التي من المتوقع أن تتراجع بما نسبته 70% بالحد الأدنى مما قد يؤدي إلي ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة خلال الأيام المقبلة.

 

وأشار رئيس تجمع المزارعين والفلاحين وفق ليبانون ديبايت، إلى أن "المزارعين يعانون اليوم من ارتفاع الكلف الانتاجية بدءا من ضمان الأراضي إلى المازوت، وهنا الكارثة الزراعية والاقتصادية، ففي العام الماضي اشترى المزارعون صفيحة المازوت بما يقارب 3 دولارات أما اليوم فوصلت إلى 15 دولارا، كما أن الارتفاع في التكلفة يطال أيضا أسعار الأسمدة والأدوية والبذور الزراعية التي تضاعف سعرها مرتين وأكثر، إضافة إلى تكلفتها المرتفعة بسبب الارتفاع في أسعار الدولار قياسا إلى الليرة اللبنانية".

 

ولفت إلى أن "مسار الزراعة اليوم بات صعبا وكلفا، فالمزارع كان يقوم بكافة أعماله الزراعية ويستدين إلى موسم القطاف والقلع، أما اليوم لا زراعة بالدين ومن يريد أن يزرع عليه أن يدفع مسبقا كل التكاليف وأن يكون بحوزته "فريش دولار" مقابل مواسم ليس معروفا كيفية تصريفها في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تتوالى على لبنان ويدفع ثمنها المزارع اللبناني الذي يشكو من إقفال أسواق التصدير في وجه إنتاجه الزراعي".

ترشيحاتنا

باستخدام لغة الإشارة.. دنيا سمير غانم تغني في «قادرون باختلاف»

انطلاق فعاليات مسابقة "حفظ القرآن وتجويده" للمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية

بكى وتحدث عن صلاح وشكرَ مهند واستجاب لمريم.. 4 مشاهد انسانية لـ السيسي اليوم

الرئيس اللبناني: بلادنا لا تنسى يد العون التي قدمتها دول الخليج

حكم من كان محدود الدخل ويغير هاتفه كل عام بسعر مرتفع.. علي جمعة يرد

مستشار وزير التعليم: نسعى لتدريب كل معلمي مصر على أنشطة التوكاتسو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب السودان يفجر مفاجأة بعد خسارته أمام منتخب مصر بخماسية

مصطفى فهمي أمام النيابة.. طليقته تتهمه بالبلطجة والاحتجاز و"المحامية" تفجر مفاجأة| فيديو

مضى العقد .. ميدو يفجر مفاجأة عن عمر كمال عبد الواحد |فيديو

بسمع مهرجانات و«بنت الجيران» مكسرة الدنيا.. محمد صلاح يعتذر لـ هاني شاكر

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

محمد صلاح : الأهلى أكثر استقرارا من الزمالك ولا أتابع الدوري المصري بانتظام

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكوفرتة المربعات .. أيقونة الشتاء في بيوت المصريين وكيف اختلف شكلها|نوستالجيا

استمتع بجلد ذاته.. لماذا عشق القصبجي أم كلثوم ورفض الثراء والشهرة ليظل بجوارها؟

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

طفل ليلة ونفسي ميطلعش ابنه.. حكاية تيتوس الفيشاوي حفيد سمية الألفي؟

فيديو

مصطفى فهمي أمام النيابة.. طليقته تتهمه بالبلطجة والاحتجاز و"المحامية" تفجر مفاجأة| فيديو

في دقائق.. مصري يحقق رقما قياسيا في السير على النيل بالموتوسيكل

شكلهم اتغير| نجوم دخلوا الفن صغارا.. فكيف أصبحوا الآن؟ "فيديو جراف"

هنتج فيلم لـ إيمي.. ماذا قال حسن الرداد في أول ظهور إعلامي له؟

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ