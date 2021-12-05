عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد سنوات من المعاناة.. حياة كريمة تغير وجه الحياة بقرى أبوقرقاص جنوب المنيا.. فيديو

بدء مشروعات حياة
بدء مشروعات حياة كريمة بقرى المنيا

شتان ما بين العيش والحياة قبل تطبيق مبادرة " حياة كريمة" وبعد تطبيق المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قري ابوقرقاص جنوب المنيا بهدف تطوير الريف المصري

 

فالقري جميعها كانت تفقد إلى جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنين من صرف صحي ورصف طرق ومياه شرب نقيه ومراكز  شباب ووحدات صحيه وغيرها من المشروعات الخدمية الهامه بالنسبة للمواطنين.

 

فبعد تطبيق المبادرة وبدأ تنفيذ المشروعات وإنهاء بعضها في وقت قياسي سادت حالة من السعادة والفرحة جميع الأهالي الذين أكدوا أن المشروعات التي يتم تنفيذها مهمه للغاية بالنسبة لهم وستغير وجه الحياة بالقرى بعد معاناة سنوات عديدة  لكن الأهم بالنسبة لهم مشروع يعد مشروع الصرف الصحي الذي سيقضي على مشكلة المياه الجوفية ويساهم في بيئة نظيفة ويحمي بيوتهم وثرواتهم العقارية من الهدم والأكل إضافة إلى مشروعات مياه الشرب ورصف الطرق وبناء المدارس ومراكز الشباب.

 

ففي قرية نزلة جريس التابعة لمركز ابوقرقاص وهي إحدى القرى التي ينقذ بها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" يعيش أهالي القرية فرحة كبيرة لتشغيل اول مشروع من مشروعات المبادرة الرئاسية وهو افتتاح مدرسه القرية بعد أن تم بنائها وفق المقاييس واشتراطات البناء الحديثة لبناء المدراس وذلك في وقت قياسي بعدما كانت مطلب هام وحيوية لأهالي القرية.

 

حيث كانت مدرسة نزلة جريس حلم أهالي القرية  منذ فترة طويلة حتى جاءت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وتم بناء المدرسة في زمن وجيز  لتصبح مدرسة نزلة جريس أولى مشروعات المبادرة "الرئاسية حياة كريمة" والتي تم افتتاحها بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمبنى بالكامل بإجمالي 12 فصلا على مساحة 1500 متر  مربع بإجمالي 5 طوابق.

 

كما تشهد قرى مركز ابوقرقاص تنفيذ 457 مشروعاً بمختلف القطاعات الخدمية من إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز شباب ومحطات لمياه الشرب ومحطات للصرف الصحي حيث يتم تنفيذ الأعمال تباعاً وفقا للجدول الزمني المحدد، وبالتوازي بمختلف القطاعات الخدمية، لضمان الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا لمعايير الجودة وبكفاءة عالية ووفقا للجدول الزمني المحدد.

 

ومن المشروعات الجاري تنفيذها بقرى بني حسن الشروق والشيخ تمي وجزيرة شيبة محطة معالجة بني حسن الشروق ومحطة مياه الشيخ تمي وانشاء مدرسة بني حسن الشروق الإعدادية المشتركة والتي تم الانتهاء من أعمال الإنشاء وجاري الانتهاء من التشطيبات النهائية وجارى توصيل المرافق لها من مياة شرب وكهرباء ووسائل الاتصالات.

 

إضافة إلى إنشاء مشروع مجمع الخدمات الزراعية بقرية بني حسن الشروق، وأعمال تطوير مركز شباب بني حسن الشروق، ومشروع إنشاء مركز شباب قرية شيبة ومدرسة جزيرة شيبة الإعدادية.

 

يشار إلى ان مبادرة حياة كريمة بالمنيا والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري يتم تنفيذها في 5 مراكز على مستوى المحافظة وهى أبوقرقاص وملوى وديرمواس والعدوة ومغاغة  في 192 قرية و757 تابعا بنطاق المراكز الخمس المستهدفة.

 

السيسي مياة الشرب حياة كريمة مبادرة حياة كريمة عبدالفتاح السيسي المشروعات الخدمية مركز ابوقرقاص تطوير الريف المصري افتتاح مدرسة المبادرة الرئاسية حياة كريمة مختلف القطاعات

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة.. ويسلم عددا من الكراسي المتحركة

ترشيحاتنا

القصاص العادل.. عقوبات رادعة للمعتدين على طبيب مستشفى سوهاج الجامعي

خبراء الكرة عن الجولة الثانية بكأس العرب: أهداف ومفاجآت قوية وعرب أفريقيا يتصدرون

انتهاء أزمة تمور وحليب.. نقابة الموسيقيين تقرر حفظ التحقيق مع عمر كمال

السيسي بـ قادرون باختلاف ..بكى متأثرا بدعوة له |الرسول مثله الأعلى والكاراتيه صنعا منه شخصية ذات خلق رفيع

قرارات عاجلة.. السيسي: برامج شبابية وأعمال درامية وتدريب وفرص عمل لذوي الهمم| فيديو

بعد 5 ساعات من الحب المتبادل.. قادرون باختلاف تختتم فعالياتها بالسلام الجمهوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب السودان يفجر مفاجأة بعد خسارته أمام منتخب مصر بخماسية

مضى العقد .. ميدو يفجر مفاجأة عن عمر كمال عبد الواحد |فيديو

بسمع مهرجانات و«بنت الجيران» مكسرة الدنيا.. محمد صلاح يعتذر لـ هاني شاكر

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقصاء العامري فاروق من منصب نائب رئيس الأهلي

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

عواصف ترابية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

مصطفى فهمي أمام النيابة.. طليقته تتهمه بالبلطجة والاحتجاز و"المحامية" تفجر مفاجأة| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكوفرتة المربعات .. أيقونة الشتاء في بيوت المصريين وكيف اختلف شكلها|نوستالجيا

استمتع بجلد ذاته.. لماذا عشق القصبجي أم كلثوم ورفض الثراء والشهرة ليظل بجوارها؟

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

طفل ليلة ونفسي ميطلعش ابنه.. حكاية تيتوس الفيشاوي حفيد سمية الألفي؟

فيديو

28 ألف نسمة.. مدينة أمريكية يحكمها المسلمون

نوة قاسم تضرب الإسكندرية.. والمحافظ يعلق الدراسة

مصطفى فهمي أمام النيابة.. طليقته تتهمه بالبلطجة والاحتجاز و"المحامية" تفجر مفاجأة| فيديو

في دقائق.. مصري يحقق رقما قياسيا في السير على النيل بالموتوسيكل

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ