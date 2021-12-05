الأم هربت..ضبط عامل عذب أبنائه الـ 6 تحت تأثير مخدر الشابو بقنا

هروب زوجته خوفاً من بطشه

تلقى مكتب حماية الطفل بـ قنا ، بلاغا من النجدة، اليوم الأحد، يفيد تعذيب عامل أبنائه الـ ٦ داخل المنزل تحت تأثير مخدر الشابو بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا .

و أوضحت وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز أبوتشت، بأن الأب دائم التعدى و الضرب على أبنائه بسبب تأثير المخدرات.

كما أكد التقرير الطبي ، وجود جرح بالرأس لإحدى الأبناء من البنات، وجرح بالكتف و الرأس لأخرى، نتيجة الضرب الذي تعرض له الأبناء.

و أكدت التحريات الأولية ، هروب الزوجة من المنزل بعد تعرضها للتعدى من قبل الأب و عدم قدرتها علي حماية الأبناء من بطش الأب.

و كانت قوة أمنية من مركز شرطة أبوتشت، انتقلت لمكان البلاغ وتمكنت من ضبط العامل، بقرية العمرة، بتهمة تعذيب أبنائه الـ ٦ "ولد - ٥ بنات" تحت تأثير مخدر الشابو.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.