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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هروب زوجته خوفاً من بطشه

الأم هربت..ضبط عامل عذب أبنائه الـ 6 تحت تأثير مخدر الشابو بقنا

صدى البلد

تلقى مكتب حماية الطفل بـ قنا ، بلاغا من النجدة، اليوم الأحد، يفيد تعذيب عامل أبنائه الـ ٦ داخل المنزل تحت تأثير مخدر الشابو بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا .

 

و أوضحت وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز أبوتشت، بأن الأب دائم التعدى و الضرب على أبنائه بسبب تأثير المخدرات.

 

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كما أكد التقرير الطبي ، وجود جرح بالرأس لإحدى الأبناء من البنات، وجرح بالكتف و الرأس لأخرى، نتيجة الضرب الذي تعرض له الأبناء.

 

و أكدت التحريات الأولية ، هروب الزوجة من المنزل بعد تعرضها للتعدى من قبل الأب و عدم قدرتها علي حماية الأبناء من بطش الأب.

 

و كانت قوة أمنية من مركز شرطة أبوتشت، انتقلت لمكان البلاغ وتمكنت من ضبط العامل، بقرية العمرة، بتهمة تعذيب أبنائه الـ ٦ "ولد - ٥ بنات" تحت تأثير مخدر الشابو.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

قنا ضبط عامل الشابو أبوتشت العمرة

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