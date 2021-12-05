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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. مريم أمين تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

مريم امين
مريم امين

شاركت الإعلامية والفنانة مريم أمين، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت مريم أمين، بإطلالة أنيقة وهي ترتدي فستانا باللون الأسود، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها، واعتمدت على المكياج الجذاب، نالت إعجاب متابعيها.


يذكر أن الإعلامية مريم أمين، شاركت لأول مرة كممثلة ضمن أحداث مسلسل"ملوك الجدعنة" من بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.


 قدمت مريم أمين برامج متنوعة فى التليفزيون المصرى لأكثر من عامين ونصف العام، منها "استديو الفن" و"ضحك ولعب وجد وحب"، و"صباح الخير يا مصر". 


عملت مريم أمين فى تليفزيون دبى عام 2004 برنامج "يوم فى حياتى"، و"سوالفنا حلوة" مع العديد من النجوم العرب. 


وشاركت فى تقديم برنامج "زى النجوم"، الذى حقق انتشارا واسعا بالمنطقة العربية. كما قدمت عدة برامج راديو من ضمنها برنامج "اتفقنا" على محطة نجوم إف إم، وبرنامج "وهو كذلك" على إذاعة 9090، وقدمت وأعدت أيضا لبرنامج "تاراتاتا" لأربعة مواسم.

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IMG_٢٠٢١١٢٠٥_١١٤٩٢٧
مريم أمين تتألق في احدث ظهور لها إطلالة انيقة أحدث ظهور مسلسل ملوك الجدعنة

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