شوط أول سلبي بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس التي تجمعهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسيطر مانشستر يونايتد على مجريات الشوط الأول وسدد 12 تسديدة منهم تصويبتين على المرمى، بينما سدد كريستال بالاس 5 تسديدات منهم تصويبتين أيضا.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

"دي خيا- ليندلوف- ماجواير- رونالدو- راشفورد- فريد- فيرنانديز- دالوت- سانشو- تيليس- ماكتوميناي".

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز رقم 11 برصيد 16 نقطة.

وتعد مباراة اليوم، الأولى لفريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الألماني رالف رانجيك.

وتولى رانجنيك المسؤولية، خلفا للمدرب النرويجي أولي جونار سولشاير الذي أقيل لسوء النتائج، بيد أن المدرب الألماني سيستلم فريقه بمعنويات مرتفعة، بعدما تمكن المدرب المؤقت مايكل كاريك، من قيادته لتحقيق فوزين وتعادل واحد في كافة المسابقات، قبل أن يعلن رحيله نهائيا عن النادي.