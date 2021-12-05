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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بأسوان

مكان اختباء المتهمين
مكان اختباء المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة والمواد المخدرة والمطلوبين جنائياً .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن أسوان قيام (4 عناصر إجرامية – أحدهم مطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية " قتل عمد") بإرتكاب جرائم قتل وسرقة بالإكراه وسطو  مسلح وقطع طرق والإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية مُتخذين من المنطقة الجبلية بمنطقة وادى شعيط بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بمديرية أمن أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى بالمنطقة المشار إليها ولدى وصول القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف .

نتج عن ذلك مصرع إثنين من المتهمين وكذا (عنصر إجرامى آخر "كان برفقتهم" - هارب من أحكام قضائية من بينها "حكمين بالسجن المؤبد" لإرتكابه جرائم قتل وسرقة بالإكراه وسطو مسلح ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى "شروع فى قتل - إطلاق إعيرة نارية") .

كما أمكن ضبط العنصرين الآخرين ، وبتفيش المنطقة عُثر على (7 بنادق آلية  - طبنجة - 49 خزينة - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش - ميزان حساس - مبلغ مالى) ، وكذا ضبط (سيارة- ترو سيكل- دراجه نارية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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