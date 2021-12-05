رئيس إيران: لدينا عجز خطير في الميزانية..ويمكن للمواطن رفع صوته بوجه المسئول

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن ظروف إيران فيما يتعلق بتفشي وباء كورونا جيدة بالنظر إلى الدول المجاورة.

وفي حوار مع التلفزيون الإيراني، قال رئيسي:"تم تهيئة الظروف في البلاد لإعادة فتح المدارس والجامعات وبيئة الأعمال؛ لكن قد تكون أمامنا موجة أخرى (لكورونا)، لكن الناس يتبعون القواعد الصحية، مضيفاً:"هناك مشاكل في البلدان المجاورة، لكننا الآن في وضع جيد في بلدنا".

وتابع:"في وقت ما كان الناس يبحثون عن اللقاح، لكن اليوم، الحكومة تبحث عن أناس ليتلقوا التطعيم".

وبشأن الأزمات الداخلية، قال رئيسي إنه "قبل السفر إلى أي محافظة، يتم تقييم مشاكلها ومراجعتها، ويعلم الناس أنه سيتم تنفيذ الموافقات الخاصة بكل رحلة؛ لدينا نصف عام من المشاريع نصف المكتملة".

وبشان تعامل المواطنين مع المسؤولين قال:" لا مانع إذا رفع أحد الناس صوته أمام المسؤولين".

وأضاف:"يجب تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات، نواجه عجزا خطيرا في الميزانية، إذا لم يتم حله، فسوف نواجه مشاكل خطيرة. يجب على كل من الحكومة والبرلمان المساعدة، لأن حكومة مكلفة أمر غير مقبول".

وأكد رئيسي أنه "لا يوجد طريق مسدود لأي من مشاكل البلاد وأن هناك مخرج".

وواصل:"نحن نواجه الجفاف وقلة هطول الأمطار، لكن يجب أن تكون لدينا خطة لذلك مع الصلاة".