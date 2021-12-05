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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عقب تبادل إطلاق النيران.. مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط 2 في أسوان

المتهمين مع المضبوطات
المتهمين مع المضبوطات

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة بعد تبادل إطلاق النيران مع القوات مما أسفر عن ضبط شخصين ومقتل 3 آخرين، بمنطقة وادي شعيط بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان.

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وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان، قيام 4 عناصر إجرامية – أحدهم مطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية " قتل عمد"؛ بارتكاب جرائم قتل وسرقة بالإكراه، وسطو  مسلح، وقطع طرق، والاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية، مُتخذين من المنطقة الجبلية بمنطقة وادي شعيط بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بمديرية أمن أسوان، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العناصر بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى بالمنطقة المشار إليها، ولدى وصول القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها؛ فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف.

ونتج عن الواقعة مصرع اثنين من المتهمين وكذا (عنصر إجرامى آخر "كان برفقتهم" - هارب من أحكام قضائية من بينها "حكمين بالسجن المؤبد" لارتكابه جرائم قتل وسرقة بالإكراه وسطو مسلح، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى "شروع فى قتل - إطلاق إعيرة نارية") .

كما أمكن ضبط العنصرين الآخرين، وبتفيش المنطقة عُثر على (7 بنادق آلية  - طبنجة - 49 خزينة - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش - ميزان حساس - مبلغ مالى) ، وكذا ضبط (سيارة- ترو سيكل- دراجه نارية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة والمواد المخدرة والمطلوبين جنائياً.

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