أخبار التعليم.. التلاميذ يتوافدون على المدارس في ثاني أيام امتحانات رابعة ابتدائي الشهري.. البحث العلمي تعقد الحلقة الأولى من ريادة الأعمال بالبحر المتوسط

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

انطلاق ندوة تمكين المرأة في مجال الدراسات الأدبية بآداب عين شمس

تنظم كلية الآداب بجامعة عين شمس ندوة بعنوان : " تمكين المرأة في مجال الدراسات الأدبية" وذلك غدا الإثنين الساعة ١١ صباحا بقاعة مؤتمرات الكلية.

كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تحتفل باليوبيل الذهبي لأتيليه المسرح

تنظم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان احتفالية كبري لليوبيل الذهبي لأتيليه المسرح لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك والمقرر الاحتفال به يوم الثلاثاء الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢١ بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وتقام الاحتفالية في تمام الساعة السابعة مساءً ويتم الحضور إلى مقر الاحتفالية في تمام الساعة السادسة مساءً.

١٢ ديسمير … إعلام القاهرة تنظم ملتقى شباب الإعلام العربي

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة الدورة الثانية لمهرجان وملتقى شباب الإعلام العربي فى الفترة من 12 الى ١٤ ديسمبر تحت عنوان صناعة الإعلام في عصر التكنولوجيا: تجارب ملهمة - فرص وتحديات، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، و الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية التنفيذي للملتقى الدكتورة نشوة عقل، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

غدا… علوم عين شمس تطلق حملة للتبرع بالدم تحت شعار هدية الحياة “قطرة دم تساوي حياة”

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم جامعة عين شمس بالتعاون مع بنك الدم الرئيسي بمستشفيات جامعة عين شمس حملة للتبرع بالدم تحت عنوان " هدية الحياة قطرة دم = حياة".

١٤ ديسمبر ... تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق دورة تدريبية حول اخلاقيات البحث العلمى



ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه

البحث العلمي" تعقد الحلقة الأولى من ريادة الأعمال بالبحر المتوسط.. غدا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن عقد الحلقة الأولى من ECOSYS + Webinars عن ريادة الأعمال والابتكار في منطقة حوض البحر المتوسط، باسم "خطوتك الأولى في ريادة الأعمال" لعبادة أحمد، وستكون الجلسة يوم الثلاثاء 7 ديسمبر الساعة 6:00 مساءً.

وأوضحت إن الحلقة ستركز على الأنواع المختلفة للشركات الناشئة والأدوار المختلفة للمؤسسين وكيفية اختيار الشريك المؤسس المثالي، وأيضًا ما هو الفرق بين استراتيجيات "المحرك الأول" و"التابع" وما هي دورة حياة بدء التشغيل وأخيرًا ما هي أهم أسباب فشل الشركات وكيفية تقليل فرص الفشل وبعض الأمثلة للشركات الناشئة في مصر.





التلاميذ يتوافدون على المدارس في ثاني أيام امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية

يتوافد الان تلاميذ رابعة ابتدائي ، على المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية ، لاستكمال امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية في يومها الثاني.