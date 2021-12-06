غدا.. "فنون جميلة" حلوان تحتفل باليوبيل الذهبي لأتيليه المسرح

تنظم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، احتفالية كبري لليوبيل الذهبي لأتيليه المسرح لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك، والمقرر الاحتفال به غدا، الثلاثاء، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وتقام الاحتفالية في تمام الساعة السابعة مساءً ويتم الحضور إلى مقر الاحتفالية في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتقام الاحتفالية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، السيد الدكتور ممدوح مهدي رئيس جامعة حلوان، و الدكتور عمرو محمد سامي عميد كلية الفنون الجميلة والسادة الوكلاء الأستاذة الدكتورة امنية يحيي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة نرمين المصري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ولفيف من الفنانين والإعلامين.

جدير بالذكر أن «أتيليه المسرح» هو فرقة مسرحية خاصة بكلية الفنون الجميلة تم تأسيسها عام ١٩٧١، وقدمت العديد من العروض المسرحية وأحرزت الكثير من الدروع فى مهرجانات المسرح.