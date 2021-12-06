عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعقد الحلقة الأولى من ريادة الأعمال بالبحر المتوسط.. غدا

رئيس أكاديمية البحث
رئيس أكاديمية البحث العلمي

 

 

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن عقد الحلقة الأولى من ECOSYS + Webinars عن ريادة الأعمال والابتكار في منطقة حوض البحر المتوسط، باسم "خطوتك الأولى في ريادة الأعمال" لعبادة أحمد، وستكون الجلسة يوم الثلاثاء 7 ديسمبر الساعة 6:00 مساءً.

وأوضحت إن الحلقة ستركز على الأنواع المختلفة للشركات الناشئة والأدوار المختلفة للمؤسسين وكيفية اختيار الشريك المؤسس المثالي، وأيضًا ما هو الفرق بين إستراتيجيات "المحرك الأول" و"التابع" وما هي دورة حياة بدء التشغيل وأخيرًا ما هي أهم أسباب فشل الشركات وكيفية تقليل فرص الفشل وبعض الأمثلة للشركات الناشئة في مصر.
 
وأشارت إلى أنه للحضور ، يمكن التسجيل من خلال هذا الرابط 

https://forms.office.com/r/qah5mdQHmG

وأعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مشاركة مشروع U-SOLVE مع مشروع INTECMED في جلسة تعريفية عن ريادة الأعمال والابتكار في منطقة حوض البحر المتوسط، اليوم الأحد 5 ديسمبر، في الإسكندرية.
 

وأوضحت أنه ستتم مناقشة سبل وطرق الاستفادة من خدمات الدعم المقدم لرواد الأعمال والمبتكرين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لنمو وتطور الشركات الناشئة من خلال تعميق الحوار بين أصحاب المصلحة و الجهات الفاعلة ذات الصلة، إلى جانب فرصة للتعرف والتواصل مع نخبة من خبراء ريادة الأعمال والباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين.
 
وأشارت إلى أنه يتم التسجيل من خلال الرابط التالي؛ لحضور حدث إطلاق دعوة الأفكار المبتكرة.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQlPE2rKxJiGsRbA1wHQlNlDg6lOlg8xzKF-AfiU-0ssu_Rw/viewform

ترشيحاتنا

كيف يجري الشيطان منا مجرى الدم؟.. علي جمعة يوضح

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 - 12 - 2021 والقنوات الناقلة

أسعار أعيرة الذهب في مستهل تعاملات الإثنين 6- 12- 2021

نوستالجيا| سيارات ألمانية تألقت في الشوارع المصرية .. صور

يوتيوب يعلن شروط الربح من صندوق تمويل فيديوهات Shorts في مصر والدول العربية

CNN: بايدن قد يعلن مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية في بكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الإثنين

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

"ارتفاع الأمواج 5 امتار".. الأرصاد الجوية تكشف عن مفاجأة بالإسكندرية |فيديو

أحمد موسي يعتذر لـ عمر كمال.. والأخير: اعتذارك على راسي

مفاجأة.. كأس أمم أفريقيا مهددة بالإلغاء

طقس الـ 72 ساعة القادمة | تحذير لمدن السواحل .. وعواصف ترابية وأمطار بباقي المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تعلم أن هناك دراكولا حقيقي؟.. لماذا علق فلاد الثالث 100 ألف شخص على الخوازيق؟

السجين رقم 46664.. حكاية قاهر التفرقة العنصرية الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا

ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور النجوم على الريد كاربت| شاهد

رجال قُساة في حياة فايزة أحمد.. لماذا حاول أحدهم قتلها واتهمها آخر بخطف ابنته؟

فيديو

فيديو جراف.. فطير ومش وعسل.. كيف استقبل أهالي الأقصر السفير الكندي

مشاهد إنسانية.. ماذا قال الرئيس لأصحاب الهمم في احتفالية قادرون باختلاف؟

تفاصيل جديدة عن أزمة محمد نجاتي مع منة عرفة.. فيديوجراف

مشاهد مؤثرة لـ الرئيس السيسي خلال فعاليات احتفالية قادرون باختلاف.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ