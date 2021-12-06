"في آخر 5 شهور مصر زادت 700 ألف نسمة".. لماذا فشلت التجربة المصرية في مواجهة الانفجار السكاني.. فيديو

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إننا شهدنا زيادة في عدد السكان 700 ألف مواطن خلال أخر 5 شهور فقط، موضحًا أن التجربة المصرية كانت من أنجح التجارب في العالم في التعامل مع أزمة الزيادة السكانية في بعض الفترات، منوهًا بأن التجربة المصرية لمواجهة الزيادة السكانية بدأت منذ الستينيات.

وأضاف حسن خلال لقائه اليوم في برنامج " المشهد " المذاع علي قناه " تن " ، أن مواجهة الزيادة السكانية يستلزم وجود إطار مؤسسي واستراتيجية واضحة وتمويل، مشيرًا إلى أن المؤسسة التي يوكل إليها ملف السكان لا بد أن تتحلى بالاستقلال والاستقرار والقوة.

وتابع مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن الإطار المؤسسي للزيادة السكانية في مصر أصبح هشًا بعد أحداث يناير، مؤكدًا أننا ينقصنا حوكمة ملف السكان، مشيرًا إلى أن هناك دراسة أثبتت أن كل جنيه تنفقه الدولة على وسائل تنظيم الأسرة يوفر للدولة 151 جنيه، معتبرًا أن تنظيم الأسرة أكبر مشروع استثماري تنفذه الدولة أكبر من قناة السويس والسد العالي.