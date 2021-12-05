سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

تصدرت سارة سلامة مؤشر البحث جوجل بعد ظهورها ضيفة على برنامج يحدث فى مصر مع الإعلامى شريف عامر ، وذلك بعد انتشار شائعات تفيد بقيامها بعمليات تجميل .



ونشرت سارة سلامة صورة جديدة لها عبر حسابها "علي انستجرام" وظهرت من داخل مبنى شاهق خلف زجاج باطلالة كاجوال انيقة ترتدي سترة تايجر وبنطال جينز، وتركت شعرها الاشقر منسدلا علي كتفيها، نالت اعجاب متابعيها.



وتتميز الفنانة سارة سلامة،بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن انوثتها.



وتعتمد على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلالإطلالتها التى تظهر بها .



احدث أعمال سارة سلامة، مشاركتها في بطولة مسلسل “إسعاف يونس”، مع “محمد أنور، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج”، وآخرين، وهو من إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها.



مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كـ"ضيف شرف" في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.