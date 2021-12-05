بوتين: لا ينبغي تسييس أزمة المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية

شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، على ضرورة عدم تسييس أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.

وقال بوتين في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بالوضع على الحدود البيلاروسية – البولندية، من المهم للغاية اتباع القواعد والمبادئ التي التزم بها الصليب الأحمر والهلال الأحمر وعدم تسييس الوضع.. لا ينبغي بأي حال من الأحوال تسييسه".

وأشار بوتين إلى أن هناك نحو 5 آلاف مهاجر في بيلاروسيا، بينما هناك 54 ألفا آخرون عبروا من خلال إيطاليا هذا العام.

وأوضح الرئيس الروسي أنه حتى الآن لم يتم رصد تدفقات للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي عبر روسيا، معربا عن أمله في أن يستمر الوضع على هذا النحو.

وأعرب بوتين عن أمله في أن تعود الأجواء على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا إلى طبيعتها، مضيفا "آمل أن يهدأ الوضع على الحدود البولندية البيلاروسية تدريجيا ويعود إلى طبيعته، رغم أنه لا يزال هناك أناس لم يتم تحديد مصيرهم بعد".

ولفت الرئيس الروسي إلى ضرورة دعم منظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتقديم المساعدات إلى الناس على الفور.

وتشهد الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.

وقامت السلطات البولندية بنشر آلاف الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع عبور هؤلاء، ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة، وهو ما تنفيه الأخيرة.