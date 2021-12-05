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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عسكري عاجل لـ الجيش الأمريكي في البحر الأسود

صورة أرشيفية.. أسطول
صورة أرشيفية.. أسطول بحري

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، عن وصول المدمرة الصاروخية "أرليه بيرك" إلى البحر الأسود لميناء كونستانتا، وسط أنشطة الناتو المتزايدة في المنطقة.

وفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، قالت الخدمة الصحفية للأسطول السادس بالبحرية الأمريكية في بيان، إن "أرليه بيرك" تقوم بعمليات روتينية في البحر الأسود لضمان الأمن البحري والاستقرار الإقليمي”.

وأكدت أن "المدمرة متواجدة في البحر الأسود، وزارت فارنا البلغارية".

وأعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الروسي في وقت سابق، أنها "تتابع تحركات "أرليه بيرك" وغيرها من سفن الناتو في البحر الأسود.

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وقامت المدمرة الأمريكية في وقت سابق من العام الجاري بدوريات في بحري بارنتس والبلطيق والبحرين الأسود والمتوسط.

وفي وقت سابق، أدان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف السلوك “العدواني” المتزايد لحلف شمال الأطلسي تجاه روسيا، مشيرًا إلى كمية “غير عادية” من السفن البحرية التابعة للحلف التي تبحر في المنطقة.

ومن جانب روسيا، فقد أعلن المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع أن العسكريين الروس بدأوا بمتابعة تحركات مدمرة يو إس إس أرلي بيرك الأمريكية في مياه البحر الأسود.

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