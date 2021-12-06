سكان شارع البدرى في القليوبية يشكون انتشار القمامة

استغاث سكان شارع البدرى أرض بلحة التابعة لمدينة الخصوص محافظة القليوبية ، من انتشار تلال القمامة، خوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض خاصة في ظل انتشار فيروس «كورونا».

وقالت السيدة هناء أنور الجيزاوى أحد المواطنين، في استغاثتها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نعاني من تراكم تلال القمامة التى تهدد حياتنا، حيث تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

وأَضافت: "أصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التي ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التي تسبب الحساسية والربو لدى السكان، وللعلم ندفع رسوم نظافة باستمرار".

وتابعت: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا".

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين، التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأضرار الناتجة عنها.

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