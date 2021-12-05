بإطلالة أنيقة.. شاهد أحدث ظهور لـ رضوى الشربيني

شاركت الإعلامية رضوى الشربينى ، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة.



وظهرت رضوى الشربينى، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية توب لبني فاتح وبنطال ابيض، ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء باللون الابيض وهو ما تناسب مع إطلالتها.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الشفاه باللون الروز وهو ما تناسب مع اطلالتها الانيقة.



يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.



كما تقدم رضوى الشربيني ، خلال البرنامج العديد من الفقرات التي تحتوي على طرق اقتصادية لصنع مستحضرات التجميل الطبيعية وتستضيف خلال فقرات برنامجها العديد من المتخصصين والأطباء الذين يقدمون النصائح للأمهات للعناية بصحة أبنائهن، وكيفية التعامل الصحيح مع المشكلات التي يعانون منها.

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