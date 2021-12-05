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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم فايق يسخر من حسام البدري.. ويوجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي المنتخب

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن موقفه من منتقدي منتخب مصر في الوقت الحالي، وطريقة كارلوس كيروش المدير الفني الحالي للفراعنة.

وقال فايق خلال تصريحاته في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورتس 2، إن منتخب مصر فاز على السودان بخماسية نظيفة وهذا ما كان يريده الجمهور، الفوز واللعبة الحلوة.

وتابع: متعة الكرة التي شاهدناها خلال مباراة مصر والسودان لا بد أن نتحدث عنها، وخطة كيروش كانت جيدة وفرحته أسعدت قلبي، شاهدت المنتخب يقدم مباراة احترافية رائعة.

وتساءل فايق: لماذا ينتقد البعض المنتخب وكيروش؛ لمجرد الانتقاد، لماذا نقول السودان فريق متواضع؟، تعالى نشوف هنعمل إيه قدام الجزائر، اذا أدى المنتخب بشكل سيئ أمامه؛ سنبرز نقاط الضعف، وسنتحدث، كرة القدم مابتستخباش.

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وأشار فايق ضاحكاََ: يا جماعة احنا جايين من بعيد أوي احنا كنا بنخبط دماغنا في حيطان الاستديو اللي احنا فيه ده، ملمحاََ على أداء المنتخب في السابق مع المدير الفني "حسام البدري".

وأكمل: مش عايزين نقول المنتخب وحش ونصدر طاقة سلبية، لازم نقول أحمد رفعت اكتشاف ولازم نقول حسين فيصل رائع، ولازم نقول ان عين كيروش هي اللي جابت اللعيبة ديه المنتخب، كفاية إحباط عشان المنتخب اصبح له شكل مميز. 

منتخب مصر السودان مصر والسودان حسام البدري أون تايم سبورت ابراهيم فايق الإعلامي إبراهيم فايق كارلوس كيروش كيروش مباراة مصر والسودان

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